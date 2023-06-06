«Ведомости»: Минюст решил, что налог на сверхприбыль прошлых лет противоречит Конституции

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Налог противоречит ст. 57 Конституции, заявили в Минюсте Фото:

Минюст РФ посчитал налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим конституции. Об этом говорится в документах, подписанных по итогам заседания правовой комиссии по законодательной деятельности.

«Налоговой базой признается сверхприбыль прошлых лет, то есть придается обратная сила нормам, регулирующим такие правоотношения. Этот подход противоречит ст. 57 Конституции», — пишут «Ведомости», ссылаясь на материалы, подготовленные по итогам заседания правкомиссии по законопроектной деятельности. Там также отмечают, что достаточные основания для освобождения некоторых добывающих отраслей от налога не были предоставлены.

В газете сообщили, что законопроект в кабмине одобрили. Однако, в проект внесли некоторые изменения.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила налог на сверхприбыль прошлых лет. Предполагалось, что ставка единоразового сбора составит 10% и затронет предприятия с выручкой более 1 миллиарда рублей.

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Минюст РФ посчитал налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим конституции. Об этом говорится в документах, подписанных по итогам заседания правовой комиссии по законодательной деятельности. «Налоговой базой признается сверхприбыль прошлых лет, то есть придается обратная сила нормам, регулирующим такие правоотношения. Этот подход противоречит ст. 57 Конституции», — пишут «Ведомости», ссылаясь на материалы, подготовленные по итогам заседания правкомиссии по законопроектной деятельности. Там также отмечают, что достаточные основания для освобождения некоторых добывающих отраслей от налога не были предоставлены. В газете сообщили, что законопроект в кабмине одобрили. Однако, в проект внесли некоторые изменения. Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила налог на сверхприбыль прошлых лет. Предполагалось, что ставка единоразового сбора составит 10% и затронет предприятия с выручкой более 1 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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