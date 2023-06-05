05 июня 2023
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03 июня 2023

Житель ЯНАО лишил собутыльника зрения и отправился в колонию

Житель ЯНАО получил четыре года колонии за ослепшего на один глаз собутыльника
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Суд приговорил надымчанина к четырем годам колонии за увечье, нанесенное собутыльнику Фото:

Жителя Надыма (ЯНАО) суд приговорил к четырем годам лишения свободы за драку, в результате которой его оппонент потерял зрение на правый глаз. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В марте 2022 года ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления местный житель, пригласив к себе домой знакомого для распития спиртных напитков, действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе словесной ссоры, нанес в область правого глаза потерпевшего удары кулаком, на пальце которого находился перстень-печатка и один удар ножом. Мужчине причинен тяжкий вред здоровью, от которых он полностью потерял зрение на правый глаз», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

С учетом позиции гособвинителя, суд признал надымчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с использованием предмета, используемого в качестве оружия. Осужденному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима

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Жителя Надыма (ЯНАО) суд приговорил к четырем годам лишения свободы за драку, в результате которой его оппонент потерял зрение на правый глаз. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В марте 2022 года ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления местный житель, пригласив к себе домой знакомого для распития спиртных напитков, действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе словесной ссоры, нанес в область правого глаза потерпевшего удары кулаком, на пальце которого находился перстень-печатка и один удар ножом. Мужчине причинен тяжкий вред здоровью, от которых он полностью потерял зрение на правый глаз», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. С учетом позиции гособвинителя, суд признал надымчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с использованием предмета, используемого в качестве оружия. Осужденному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима
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