Житель ЯНАО лишил собутыльника зрения и отправился в колонию

Жителя Надыма (ЯНАО) суд приговорил к четырем годам лишения свободы за драку, в результате которой его оппонент потерял зрение на правый глаз. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«В марте 2022 года ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления местный житель, пригласив к себе домой знакомого для распития спиртных напитков, действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе словесной ссоры, нанес в область правого глаза потерпевшего удары кулаком, на пальце которого находился перстень-печатка и один удар ножом. Мужчине причинен тяжкий вред здоровью, от которых он полностью потерял зрение на правый глаз», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
С учетом позиции гособвинителя, суд признал надымчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с использованием предмета, используемого в качестве оружия. Осужденному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима
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