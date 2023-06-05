Житель ЯНАО лишил собутыльника зрения и отправился в колонию

Житель ЯНАО получил четыре года колонии за ослепшего на один глаз собутыльника

06 июня 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Суд приговорил надымчанина к четырем годам колонии за увечье, нанесенное собутыльнику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Надыма (ЯНАО) суд приговорил к четырем годам лишения свободы за драку, в результате которой его оппонент потерял зрение на правый глаз. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В марте 2022 года ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления местный житель, пригласив к себе домой знакомого для распития спиртных напитков, действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе словесной ссоры, нанес в область правого глаза потерпевшего удары кулаком, на пальце которого находился перстень-печатка и один удар ножом. Мужчине причинен тяжкий вред здоровью, от которых он полностью потерял зрение на правый глаз», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. С учетом позиции гособвинителя, суд признал надымчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с использованием предмета, используемого в качестве оружия. Осужденному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима

Жителя Надыма (ЯНАО) суд приговорил к четырем годам лишения свободы за драку, в результате которой его оппонент потерял зрение на правый глаз. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В марте 2022 года ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления местный житель, пригласив к себе домой знакомого для распития спиртных напитков, действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе словесной ссоры, нанес в область правого глаза потерпевшего удары кулаком, на пальце которого находился перстень-печатка и один удар ножом. Мужчине причинен тяжкий вред здоровью, от которых он полностью потерял зрение на правый глаз», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. С учетом позиции гособвинителя, суд признал надымчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с использованием предмета, используемого в качестве оружия. Осужденному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима