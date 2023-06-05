05 июня 2023

Свердловские власти ослабили ограничения из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, туристы в лесу, пеший поход, лесная тропа
Свердловские туристы смогут посещать леса в сопровождении экскурсовода Фото:

Свердловчане с 6 июня могут посещать леса, несмотря на введенный противопожарный режим. Об этом сообщили в свердловском департаменте по развитию туризма.

«С 6 июня смягчается запрет на посещение особо охраняемых территории», — говорится в сообщении, опубликованном в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Там подчеркнули, что для посещения лесов свердловчане должны быть в сопровождении экскурсовода.

Свердловские власти напомнили свердловчанам, что во время походов необходимо беречь лес от огня и соблюдать меры предосторожности. В регионе продолжают действовать пожары, хотя многие из них потушены.

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Свердловчане с 6 июня могут посещать леса, несмотря на введенный противопожарный режим. Об этом сообщили в свердловском департаменте по развитию туризма. «С 6 июня смягчается запрет на посещение особо охраняемых территории», — говорится в сообщении, опубликованном в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Там подчеркнули, что для посещения лесов свердловчане должны быть в сопровождении экскурсовода. Свердловские власти напомнили свердловчанам, что во время походов необходимо беречь лес от огня и соблюдать меры предосторожности. В регионе продолжают действовать пожары, хотя многие из них потушены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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