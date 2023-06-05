Свердловские власти ослабили ограничения из-за пожаров

06 июня 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Свердловские туристы смогут посещать леса в сопровождении экскурсовода Фото: Сергей Русанов © URA.RU Свердловчане с 6 июня могут посещать леса, несмотря на введенный противопожарный режим. Об этом сообщили в свердловском департаменте по развитию туризма. «С 6 июня смягчается запрет на посещение особо охраняемых территории», — говорится в сообщении, опубликованном в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Там подчеркнули, что для посещения лесов свердловчане должны быть в сопровождении экскурсовода. Свердловские власти напомнили свердловчанам, что во время походов необходимо беречь лес от огня и соблюдать меры предосторожности. В регионе продолжают действовать пожары, хотя многие из них потушены.

Свердловчане с 6 июня могут посещать леса, несмотря на введенный противопожарный режим. Об этом сообщили в свердловском департаменте по развитию туризма. «С 6 июня смягчается запрет на посещение особо охраняемых территории», — говорится в сообщении, опубликованном в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Там подчеркнули, что для посещения лесов свердловчане должны быть в сопровождении экскурсовода. Свердловские власти напомнили свердловчанам, что во время походов необходимо беречь лес от огня и соблюдать меры предосторожности. В регионе продолжают действовать пожары, хотя многие из них потушены.