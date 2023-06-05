05 июня 2023

Звезда «Евровидения» стала хэдлайнером фестиваля в Екатеринбурге

В Екатеринбург на «Маяковский-фест» приедет музыкант Петр Налич
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС с участием Анны Чиповской, Петра Налича и Оксаны Федоровой. Москва, налич петр
Петр Налич выступит в Екатеринбурге 17 июня Фото:

В Екатеринбурге ожидают приезд звезды «Евровидения» 2010 года Петра Налича. Он станет хэдлайнером фестиваля «Маяковский-фест» и 90-летия парка. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба места семейного отдыха.

«Петра Налича давно ждут в Екатеринбурге, а летний концерт бэнда в парке — отличная возможность погрузиться в любимую музыку», — рассказали представители парка. Музыкант выступит на главной сцене 17 июня. Также на сцене «Саундпарка» выступит поэтический хэдлайнер фестиваля — Анна Егоян.

Гостям обещают театральные представления, поэтическую дуэль, свободные чтения на «Трибуне поэта», съемку немого кино со Свердловской киностудией, рисование в плакатном стиле с уральскими художниками и иллюстраторами, лектории. Также программу дополнит дефиле «История советской моды», фестиваль уличного кино, авторские экскурсии по парку и многое другое.

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В Екатеринбурге ожидают приезд звезды «Евровидения» 2010 года Петра Налича. Он станет хэдлайнером фестиваля «Маяковский-фест» и 90-летия парка. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба места семейного отдыха. «Петра Налича давно ждут в Екатеринбурге, а летний концерт бэнда в парке — отличная возможность погрузиться в любимую музыку», — рассказали представители парка. Музыкант выступит на главной сцене 17 июня. Также на сцене «Саундпарка» выступит поэтический хэдлайнер фестиваля — Анна Егоян. Гостям обещают театральные представления, поэтическую дуэль, свободные чтения на «Трибуне поэта», съемку немого кино со Свердловской киностудией, рисование в плакатном стиле с уральскими художниками и иллюстраторами, лектории. Также программу дополнит дефиле «История советской моды», фестиваль уличного кино, авторские экскурсии по парку и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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