Звезда «Евровидения» стала хэдлайнером фестиваля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ожидают приезд звезды «Евровидения» 2010 года Петра Налича. Он станет хэдлайнером фестиваля «Маяковский-фест» и 90-летия парка. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба места семейного отдыха.
«Петра Налича давно ждут в Екатеринбурге, а летний концерт бэнда в парке — отличная возможность погрузиться в любимую музыку», — рассказали представители парка. Музыкант выступит на главной сцене 17 июня. Также на сцене «Саундпарка» выступит поэтический хэдлайнер фестиваля — Анна Егоян.
Гостям обещают театральные представления, поэтическую дуэль, свободные чтения на «Трибуне поэта», съемку немого кино со Свердловской киностудией, рисование в плакатном стиле с уральскими художниками и иллюстраторами, лектории. Также программу дополнит дефиле «История советской моды», фестиваль уличного кино, авторские экскурсии по парку и многое другое.
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