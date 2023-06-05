05 июня 2023

Под завалами сгоревшего дома нашли труп челябинца

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Пожарные боролись с пламенем, охватившим жилой дом Фото:

В поселке Красный Яр Карталинского района (Челябинская область) в ходе разбора сгоревшего дома обнаружили труп мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, он не смог выбраться из помещения.

«В поселке горел двухквартирный жилой дом. В результате пожара уничтожено: кровля дома на площади 90 квадратных метров. Повреждены: перекрытие дома на площади 50 квадратов, стены дома на площади 100 квадратов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что при ликвидации возгорания было задействовано три единицы техники и 11 человек личного состава. В настоящее время уточняются причины пожара.

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В поселке Красный Яр Карталинского района (Челябинская область) в ходе разбора сгоревшего дома обнаружили труп мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, он не смог выбраться из помещения. «В поселке горел двухквартирный жилой дом. В результате пожара уничтожено: кровля дома на площади 90 квадратных метров. Повреждены: перекрытие дома на площади 50 квадратов, стены дома на площади 100 квадратов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что при ликвидации возгорания было задействовано три единицы техники и 11 человек личного состава. В настоящее время уточняются причины пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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