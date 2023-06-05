Под завалами сгоревшего дома нашли труп челябинца

06 июня 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Пожарные боролись с пламенем, охватившим жилой дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Красный Яр Карталинского района (Челябинская область) в ходе разбора сгоревшего дома обнаружили труп мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, он не смог выбраться из помещения. «В поселке горел двухквартирный жилой дом. В результате пожара уничтожено: кровля дома на площади 90 квадратных метров. Повреждены: перекрытие дома на площади 50 квадратов, стены дома на площади 100 квадратов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что при ликвидации возгорания было задействовано три единицы техники и 11 человек личного состава. В настоящее время уточняются причины пожара.

В поселке Красный Яр Карталинского района (Челябинская область) в ходе разбора сгоревшего дома обнаружили труп мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, он не смог выбраться из помещения. «В поселке горел двухквартирный жилой дом. В результате пожара уничтожено: кровля дома на площади 90 квадратных метров. Повреждены: перекрытие дома на площади 50 квадратов, стены дома на площади 100 квадратов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что при ликвидации возгорания было задействовано три единицы техники и 11 человек личного состава. В настоящее время уточняются причины пожара.