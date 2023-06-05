На курганском проспекте Конституции произошло ДТП с участием мотоциклиста — водитель попал в больницу после того, как врезался в автомобиль. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.
«Водитель, 1980 года рождения, управляя автомобилем „Fiat Doblo“, при выезде на проезжую часть проспекта Конституции <…> не уступил дорогу <…> мотоциклу Honda СВR. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, и был госпитализирован», — привели подробности в полиции. Авария произошла в восьмом часу 5 июня.
По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил право проезда при выезде налево. При этом 35-летний пострадавший на мотоцикле ехал с превышением скорости, отметили в ГИБДД.
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