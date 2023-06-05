В Екатеринбурге осудят москвича, который захватывал компьютеры ради криптовалюты

06 июня 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Москвич взламывал компьютеры в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге начнется суд над жителем Москвы, который взламывал чужие компьютеры и добывал через них криптовалюту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры. Силовики выяснили, что москвич приходили в екатеринбургские компьютерные клубы, тайно устанавливал на компьютеры вирусы и использовал системы для майнинга криптовалюты. Другие пользователи и руководство клубов, предположительно, не знали, что москвич использует компьютеры для обогащения. К делу он также привлек знакомого мигранта, с которым делил обязанности по добыче криптовалюты.

В Екатеринбурге начнется суд над жителем Москвы, который взламывал чужие компьютеры и добывал через них криптовалюту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры. Силовики выяснили, что москвич приходили в екатеринбургские компьютерные клубы, тайно устанавливал на компьютеры вирусы и использовал системы для майнинга криптовалюты. Другие пользователи и руководство клубов, предположительно, не знали, что москвич использует компьютеры для обогащения. К делу он также привлек знакомого мигранта, с которым делил обязанности по добыче криптовалюты.