Нейросеть сделали ведущей IT-форума в ХМАО

06 июня 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Нейросеть Vika расскажет участникам форума о перспективах применения цифровых технологий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Организаторы международного IT-форума в Ханты-Мансийске сделали югорскую нейросеть Vika соведущей мероприятия. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Одна из особенностей форума этого года — участие в мероприятиях нейросети Vika, созданной специалистами округа. Она выступит на мероприятиях и расскажет участникам о перспективах применения цифровых технологий», — сообщила Комарова. Нейросеть Vika разработана региональным департаментом информационных технологий в 2018 году. В настоящее время она консультирует граждан на официальных сайтах властей округа и муниципалитетов ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО создают нейросеть для лечения онкологических заболеваний. Искусственный интеллект будет распознавать патологии, опираясь на большую базу данных.

Организаторы международного IT-форума в Ханты-Мансийске сделали югорскую нейросеть Vika соведущей мероприятия. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Одна из особенностей форума этого года — участие в мероприятиях нейросети Vika, созданной специалистами округа. Она выступит на мероприятиях и расскажет участникам о перспективах применения цифровых технологий», — сообщила Комарова. Нейросеть Vika разработана региональным департаментом информационных технологий в 2018 году. В настоящее время она консультирует граждан на официальных сайтах властей округа и муниципалитетов ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО создают нейросеть для лечения онкологических заболеваний. Искусственный интеллект будет распознавать патологии, опираясь на большую базу данных.