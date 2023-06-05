05 июня 2023
04 июня 2023

Нейросеть сделали ведущей IT-форума в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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IT-форум. Ханты-Мансийск
Нейросеть Vika расскажет участникам форума о перспективах применения цифровых технологий Фото:

Организаторы международного IT-форума в Ханты-Мансийске сделали югорскую нейросеть Vika соведущей мероприятия. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Одна из особенностей форума этого года — участие в мероприятиях нейросети Vika, созданной специалистами округа. Она выступит на мероприятиях и расскажет участникам о перспективах применения цифровых технологий», — сообщила Комарова.

Нейросеть Vika разработана региональным департаментом информационных технологий в 2018 году. В настоящее время она консультирует граждан на официальных сайтах властей округа и муниципалитетов ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО создают нейросеть для лечения онкологических заболеваний. Искусственный интеллект будет распознавать патологии, опираясь на большую базу данных.

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Организаторы международного IT-форума в Ханты-Мансийске сделали югорскую нейросеть Vika соведущей мероприятия. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Одна из особенностей форума этого года — участие в мероприятиях нейросети Vika, созданной специалистами округа. Она выступит на мероприятиях и расскажет участникам о перспективах применения цифровых технологий», — сообщила Комарова. Нейросеть Vika разработана региональным департаментом информационных технологий в 2018 году. В настоящее время она консультирует граждан на официальных сайтах властей округа и муниципалитетов ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО создают нейросеть для лечения онкологических заболеваний. Искусственный интеллект будет распознавать патологии, опираясь на большую базу данных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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