Медики ХМАО будут лечить рак с помощью нейросети

07 апреля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Нейросеть поможет медикам лечить онкологические заболевания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО создают нейросеть, с помощью которой медики будут лечить онкологические заболевания. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Всеволод Кольцов. «Сегодня мы работаем в части формирования второго мнения, в данном случае, чисто мнения искусственного интеллекта, по проведению лучевых исследований пациента. Буквально две недели назад у нас состоялась корректировка с нашими партнерами из Российского онкологического центра имени Академика Блохина», — рассказал Кольцов во время прямого эфира по теме здравоохранения в ХМАО. Трансляция доступна на странице губернатора Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». По словам Кольцова, нейросеть создают в партнерстве с федеральным IT-центром. Сейчас искусственный интеллект учат распознавать патологии, и уже удалось накопить большую базу данных. Результаты работы программы сравнивают с мнением ведущих экспертов. «После чего корректируем программу нейросети, чтобы достоверность повышалась», — добавил Кольцов. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО пригласили структуры Минобороны и Росатома к участию в строительстве научного центра. Речь идет про «Юнити парк», который создается в Сургуте.

В ХМАО создают нейросеть, с помощью которой медики будут лечить онкологические заболевания. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Всеволод Кольцов. «Сегодня мы работаем в части формирования второго мнения, в данном случае, чисто мнения искусственного интеллекта, по проведению лучевых исследований пациента. Буквально две недели назад у нас состоялась корректировка с нашими партнерами из Российского онкологического центра имени Академика Блохина», — рассказал Кольцов во время прямого эфира по теме здравоохранения в ХМАО. Трансляция доступна на странице губернатора Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». По словам Кольцова, нейросеть создают в партнерстве с федеральным IT-центром. Сейчас искусственный интеллект учат распознавать патологии, и уже удалось накопить большую базу данных. Результаты работы программы сравнивают с мнением ведущих экспертов. «После чего корректируем программу нейросети, чтобы достоверность повышалась», — добавил Кольцов. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО пригласили структуры Минобороны и Росатома к участию в строительстве научного центра. Речь идет про «Юнити парк», который создается в Сургуте.