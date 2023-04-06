06 апреля 2023

Медики ХМАО будут лечить рак с помощью нейросети

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
Нейросеть поможет медикам лечить онкологические заболевания Фото:

В ХМАО создают нейросеть, с помощью которой медики будут лечить онкологические заболевания. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Всеволод Кольцов.

«Сегодня мы работаем в части формирования второго мнения, в данном случае, чисто мнения искусственного интеллекта, по проведению лучевых исследований пациента. Буквально две недели назад у нас состоялась корректировка с нашими партнерами из Российского онкологического центра имени Академика Блохина», — рассказал Кольцов во время прямого эфира по теме здравоохранения в ХМАО. Трансляция доступна на странице губернатора Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кольцова, нейросеть создают в партнерстве с федеральным IT-центром. Сейчас искусственный интеллект учат распознавать патологии, и уже удалось накопить большую базу данных. Результаты работы программы сравнивают с мнением ведущих экспертов. «После чего корректируем программу нейросети, чтобы достоверность повышалась», — добавил Кольцов.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО пригласили структуры Минобороны и Росатома к участию в строительстве научного центра. Речь идет про «Юнити парк», который создается в Сургуте.

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В ХМАО создают нейросеть, с помощью которой медики будут лечить онкологические заболевания. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Всеволод Кольцов. «Сегодня мы работаем в части формирования второго мнения, в данном случае, чисто мнения искусственного интеллекта, по проведению лучевых исследований пациента. Буквально две недели назад у нас состоялась корректировка с нашими партнерами из Российского онкологического центра имени Академика Блохина», — рассказал Кольцов во время прямого эфира по теме здравоохранения в ХМАО. Трансляция доступна на странице губернатора Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». По словам Кольцова, нейросеть создают в партнерстве с федеральным IT-центром. Сейчас искусственный интеллект учат распознавать патологии, и уже удалось накопить большую базу данных. Результаты работы программы сравнивают с мнением ведущих экспертов. «После чего корректируем программу нейросети, чтобы достоверность повышалась», — добавил Кольцов. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО пригласили структуры Минобороны и Росатома к участию в строительстве научного центра. Речь идет про «Юнити парк», который создается в Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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