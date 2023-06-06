Лидер тюменской ЛДПР Сысоев выдвинет на выборы губернатора депутата из ЯНАО. Инсайд

ЛДПР будет выдвигать кандидатом в губернаторы Тюменской области представителя от ЯНАО Дениса Садовникова
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Съезд ЛДПР. Москва, слуцкий леонид, слуцкий, значек лдпр
Садовникова рассматривают как кандидата на выборы тюменского губернатора Фото:

Лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев хочет выдвинуть на выборы губернатора слабого кандидата. В соперники действующему губернатору Александру Моору он направит депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова, сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона.

«В Тюмени рассматривают главу фракции ЛДПР в заксо ЯНАО Садовникова для выдвижения на выборы губернатора», — сообщил источник. По информации инсайдера, таким образом Сысоев попытается наладить отношения с областным правительством, испорченные после саботажа, устроенного экс-руководителем тюменского отделения ЛДПР Зайцевым. Сысоев считает, что выдвижением номинального оппонента он подыграет Моору.

В реготделения ЛДПР ЯНАО и Тюмени агентство направило запросы с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

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Лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев хочет выдвинуть на выборы губернатора слабого кандидата. В соперники действующему губернатору Александру Моору он направит депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова, сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона. «В Тюмени рассматривают главу фракции ЛДПР в заксо ЯНАО Садовникова для выдвижения на выборы губернатора», — сообщил источник. По информации инсайдера, таким образом Сысоев попытается наладить отношения с областным правительством, испорченные после саботажа, устроенного экс-руководителем тюменского отделения ЛДПР Зайцевым. Сысоев считает, что выдвижением номинального оппонента он подыграет Моору. В реготделения ЛДПР ЯНАО и Тюмени агентство направило запросы с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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