Лидер тюменской ЛДПР Сысоев выдвинет на выборы губернатора депутата из ЯНАО. Инсайд

ЛДПР будет выдвигать кандидатом в губернаторы Тюменской области представителя от ЯНАО Дениса Садовникова

06 июня 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Садовникова рассматривают как кандидата на выборы тюменского губернатора Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев хочет выдвинуть на выборы губернатора слабого кандидата. В соперники действующему губернатору Александру Моору он направит депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова, сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона. «В Тюмени рассматривают главу фракции ЛДПР в заксо ЯНАО Садовникова для выдвижения на выборы губернатора», — сообщил источник. По информации инсайдера, таким образом Сысоев попытается наладить отношения с областным правительством, испорченные после саботажа, устроенного экс-руководителем тюменского отделения ЛДПР Зайцевым. Сысоев считает, что выдвижением номинального оппонента он подыграет Моору. В реготделения ЛДПР ЯНАО и Тюмени агентство направило запросы с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев хочет выдвинуть на выборы губернатора слабого кандидата. В соперники действующему губернатору Александру Моору он направит депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова, сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона. «В Тюмени рассматривают главу фракции ЛДПР в заксо ЯНАО Садовникова для выдвижения на выборы губернатора», — сообщил источник. По информации инсайдера, таким образом Сысоев попытается наладить отношения с областным правительством, испорченные после саботажа, устроенного экс-руководителем тюменского отделения ЛДПР Зайцевым. Сысоев считает, что выдвижением номинального оппонента он подыграет Моору. В реготделения ЛДПР ЯНАО и Тюмени агентство направило запросы с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.