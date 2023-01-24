Тюменская ЛДПР спасется от развала с помощью жесткой диктатуры

Лидер Сысоев увлекся аппаратными играми, забыв о выборах

25 января 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

В реготделении тюменской ЛДПР после раскола большие перемены Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменское отделение ЛДПР оправляется после сильнейшего раскола, который произошел внутри партийцев в конце 2022 года. Источник URA.RU, близкий к руководству партии рассказал, как изменились реготделение и его руководящий состав, что станет с заговорщиками, и как несогласным удалось набрать силы для открытого противостояния. В новый 2023 год, в сентябре которого ожидаются важные выборы в гордуму, тюменское отделение партии ЛДПР вошло ослабленным после раскола, который руководство либерал-демократов связывает с саботажем внутри реготделения под руководством депутата облдумы Артема Зайцева. Тогда Зайцев и его команда попытались заблокировать решение верховного совета партии о назначении новых членов координационного совета реготделения. Координаторы были недовольны назначением в корсовет «чужих» депутатом из ХМАО и ЯНАО. Однако руководство партии восприняло это как прямую угрозу и распустило почти все руководство реготделения. В последствии аппаратная борьба утихла, однако ее последствия руководителю партии в регионе Владимиру Сысоеву приходится устранять до сих пор. Лидер фракции ЛДПР в Тюменской облдуме Сысоев пытается справиться с последствиями аппаратной борьбы в реготделении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чистка среди руководства партии коснулась почти всех ключевых функционеров. Под гнет попали все «сторонники» Зайцева, в прошлом управлявшие реготделением: региональный координатор Максим Новиков, депутат гордумы Александр Яковенко, его помощник и идеолог Денис Шевцов, отвечающий за связи с силовиками Богдан Головков. ЛДПР в Тюменской области осталась обезглавленной. По словам собеседника агентства, сегодня Сысоев полностью перестраивает аппарат под себя, расставляя нужных и понятных ему людей на руководящие должности. Так, руководить реготделением доверили Владимиру Сотникову, давнему члену ЛДПР и соратнику Сысоева. Идеологический блок возглавил областной депутат Иван Вершинин, а за молодежную политику стал отвечать Тимур Темуркаев. По словам инсайдера из партии, Темуркаев, имея связи и авторитет среди тюменских спецслужб, также взял на себя договоренности с силовым блоком. «Аппаратная борьба закончилась, и Сысоев вышел из нее победителем. Его блок только сплотился, а от „бунтовщиков“ он избавился. Когда Сысоев до конца разберется с назначениями и функционированием партии, его влияние усилится», — сообщил источник агентства. Тюменскую ЛДПР раскалывают чужаки Другой инсайдер из партии подтвердил информацию о назначениях. Он также рассказал о том, какие последствия ждут заговорщиков. «Новиков и его сторонники исключены из партии. Они — сбитые летчики. Зайцев и Яковенко останутся депутатами, досидят свои сроки, но в партию они теперь не вхожи и функционерами не являются. Оттепели в отношениях с ними ожидать не следует», — поделился аноним. Партийцы из блока Зайцева свою вину не признают, а источники, близкие к депутатам, уверяют, что те продолжают стабильно выполнять свои партийные функции. По их мнению, выраженное несогласие — не повод исключения из партии и блокировки всех контактов. По информации источника, близкого к опальному экс-координатору реготделения Новикову, произошедшее разногласие — лишь стремление Сысоева продемонстрировать свою силу. А плоды этого честолюбия напрямую отразятся на результатах выборах. Действительно, несмотря на заявления об усилении Владимира Сысоева и реготделения в целом, подготовка к выборам 2023 года в тюменскую гордуму не ведется. По информации близких к партии источников, не известны еще даже предполагаемые кандидаты, а предвыборная региональная повестка не выработана. Инсайдеры ссылаются на то, что руководитель партии Владимир Сысоев занят устранением последствий произошедшего раскола. «У него не хватает времени на выборы. Видимо, аппарат сейчас важнее», — делятся инсайдеры Тюменское отделение ЛДПР закрыло двери для недовольных, полностью сменив руководство на лояльных партийцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Агентство направило запрос в региональное отделение ЛДПР. Ответ на него ожидается. В предыдущих материалах URA.RU подробно сообщало о расколе в реготделении ЛДПР. Бунтовщики пытались не пропустить в координационный совет партии депутатов из ХМАО и ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменское отделение ЛДПР оправляется после сильнейшего раскола, который произошел внутри партийцев в конце 2022 года. Источник URA.RU, близкий к руководству партии рассказал, как изменились реготделение и его руководящий состав, что станет с заговорщиками, и как несогласным удалось набрать силы для открытого противостояния. В новый 2023 год, в сентябре которого ожидаются важные выборы в гордуму, тюменское отделение партии ЛДПР вошло ослабленным после раскола, который руководство либерал-демократов связывает с саботажем внутри реготделения под руководством депутата облдумы Артема Зайцева. Тогда Зайцев и его команда попытались заблокировать решение верховного совета партии о назначении новых членов координационного совета реготделения. Координаторы были недовольны назначением в корсовет «чужих» депутатом из ХМАО и ЯНАО. Однако руководство партии восприняло это как прямую угрозу и распустило почти все руководство реготделения. В последствии аппаратная борьба утихла, однако ее последствия руководителю партии в регионе Владимиру Сысоеву приходится устранять до сих пор. Чистка среди руководства партии коснулась почти всех ключевых функционеров. Под гнет попали все «сторонники» Зайцева, в прошлом управлявшие реготделением: региональный координатор Максим Новиков, депутат гордумы Александр Яковенко, его помощник и идеолог Денис Шевцов, отвечающий за связи с силовиками Богдан Головков. ЛДПР в Тюменской области осталась обезглавленной. По словам собеседника агентства, сегодня Сысоев полностью перестраивает аппарат под себя, расставляя нужных и понятных ему людей на руководящие должности. Так, руководить реготделением доверили Владимиру Сотникову, давнему члену ЛДПР и соратнику Сысоева. Идеологический блок возглавил областной депутат Иван Вершинин, а за молодежную политику стал отвечать Тимур Темуркаев. По словам инсайдера из партии, Темуркаев, имея связи и авторитет среди тюменских спецслужб, также взял на себя договоренности с силовым блоком. Другой инсайдер из партии подтвердил информацию о назначениях. Он также рассказал о том, какие последствия ждут заговорщиков. «Новиков и его сторонники исключены из партии. Они — сбитые летчики. Зайцев и Яковенко останутся депутатами, досидят свои сроки, но в партию они теперь не вхожи и функционерами не являются. Оттепели в отношениях с ними ожидать не следует», — поделился аноним. Партийцы из блока Зайцева свою вину не признают, а источники, близкие к депутатам, уверяют, что те продолжают стабильно выполнять свои партийные функции. По их мнению, выраженное несогласие — не повод исключения из партии и блокировки всех контактов. По информации источника, близкого к опальному экс-координатору реготделения Новикову, произошедшее разногласие — лишь стремление Сысоева продемонстрировать свою силу. А плоды этого честолюбия напрямую отразятся на результатах выборах. Действительно, несмотря на заявления об усилении Владимира Сысоева и реготделения в целом, подготовка к выборам 2023 года в тюменскую гордуму не ведется. По информации близких к партии источников, не известны еще даже предполагаемые кандидаты, а предвыборная региональная повестка не выработана. Инсайдеры ссылаются на то, что руководитель партии Владимир Сысоев занят устранением последствий произошедшего раскола. «У него не хватает времени на выборы. Видимо, аппарат сейчас важнее», — делятся инсайдеры Агентство направило запрос в региональное отделение ЛДПР. Ответ на него ожидается. В предыдущих материалах URA.RU подробно сообщало о расколе в реготделении ЛДПР. Бунтовщики пытались не пропустить в координационный совет партии депутатов из ХМАО и ЯНАО.