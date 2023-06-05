Тобольская полиция отказалась возбуждать дело после избиения блогера группой подростков

06 июня 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Полиция считает, что один из подростков самооборонялся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске полиция решила отказать в возбуждении уголовного дела на подростков, которые избили местного блогера Вадима Калину. По их мнению, инфлюенсер сам затеял драку, в результате которой получил серьезные травмы. Об этой ситуации URA.RU рассказал сам пострадавший. «В действиях несовершеннолетнего отсутствует состав преступления <…> поскольку умысла на причинение вреда здоровью в момент нападения у него не было. Телесные повреждения были причинены [Калине] в результате самообороны, так как мужчина скручивал куртку на шее несовершеннолетнего и сжимал горло, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью», — указано в постановлении об отказе в возбуждении дела (есть в распоряжении URA.RU). Сам конфликт произошел вечером в Тобольске, когда группе подростков на машине пришлось встать возле автобусной остановки, так как у автомобиля отвалилось колесо. При этом версии каждой из сторон серьезно отличаются. Блогер утверждает, что пытался сфотографировать отпавшее колесо, однако молодые люди из машины уверены в другом. Они считают, что снять на телефон он пытался именно их, а получившиеся кадры распространил бы в интернете. В результате каждой из версий завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Подростки уверены — именно агрессивные действия блогера, схватившего за куртку и начавшего душить одного из их приятелей, привели к необходимости самообороны. В свою очередь мужчина рассказал, что схватился за подростка только после того, как тот начал его избивать. Итогами драки стали переломы шестого и седьмого ребер у блогера. Он также уточнил редакции, что в постановлении полиции не упомянута информация об отсутствии травм у напавшего молодого человека. Тоболяк отдельно добавил, что попытается обжаловать решение полиции. По его мнению, отказ в возбуждении дела основан на том, что была проигнорирована видеозапись конфликта, а среди свидетелей опрашивались только участники конфликта. URA.RU направило письменный запрос в УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации новости ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тобольске полиция решила отказать в возбуждении уголовного дела на подростков, которые избили местного блогера Вадима Калину. По их мнению, инфлюенсер сам затеял драку, в результате которой получил серьезные травмы. Об этой ситуации URA.RU рассказал сам пострадавший. «В действиях несовершеннолетнего отсутствует состав преступления <…> поскольку умысла на причинение вреда здоровью в момент нападения у него не было. Телесные повреждения были причинены [Калине] в результате самообороны, так как мужчина скручивал куртку на шее несовершеннолетнего и сжимал горло, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью», — указано в постановлении об отказе в возбуждении дела (есть в распоряжении URA.RU). Сам конфликт произошел вечером в Тобольске, когда группе подростков на машине пришлось встать возле автобусной остановки, так как у автомобиля отвалилось колесо. При этом версии каждой из сторон серьезно отличаются. Блогер утверждает, что пытался сфотографировать отпавшее колесо, однако молодые люди из машины уверены в другом. Они считают, что снять на телефон он пытался именно их, а получившиеся кадры распространил бы в интернете. В результате каждой из версий завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Подростки уверены — именно агрессивные действия блогера, схватившего за куртку и начавшего душить одного из их приятелей, привели к необходимости самообороны. В свою очередь мужчина рассказал, что схватился за подростка только после того, как тот начал его избивать. Итогами драки стали переломы шестого и седьмого ребер у блогера. Он также уточнил редакции, что в постановлении полиции не упомянута информация об отсутствии травм у напавшего молодого человека. Тоболяк отдельно добавил, что попытается обжаловать решение полиции. По его мнению, отказ в возбуждении дела основан на том, что была проигнорирована видеозапись конфликта, а среди свидетелей опрашивались только участники конфликта. URA.RU направило письменный запрос в УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации новости ответ ожидается.