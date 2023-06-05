05 июня 2023

Wildberries вместо телефона Samsung прислал пермяку деталь от мясорубки

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Комбинат "Ямальские олени" и Центральный рынок Салехарда, мясорубка, лезвия
Вместе с мясорубкой пермяку прислали что-то похожее на повербанк Фото:

Житель Кунгура (Пермский край) заказал через сайт Wildberries телефон Samsung Galaxy Ultra 5 G1 ТВ за 142 тысячи рублей. Но вместо нового смартфона пермяку пришла деталь от мясорубки, сообщается на сайте Кунгурского городского суда.

«При поступлении товара в пункт выдачи, он совместно с сотрудником вскрыл упаковку товара, внутри вместо телефона находилась деталь от мясорубки и что-то похожее на повербанк», — говорится на сайте суда. Пермяк на месте составил претензию в мобильном приложении магазина и позже обратился в суд.

В ходе судебного разбирательства ответчик в лице ООО «Вайлдберриз» перечислил истцу сумму предоплаты. Суд постановил взыскать с компании в пользу пермяка 22 тысяч рублей неустойки, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и 13 тысяч рублей штрафа.

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Житель Кунгура (Пермский край) заказал через сайт Wildberries телефон Samsung Galaxy Ultra 5 G1 ТВ за 142 тысячи рублей. Но вместо нового смартфона пермяку пришла деталь от мясорубки, сообщается на сайте Кунгурского городского суда. «При поступлении товара в пункт выдачи, он совместно с сотрудником вскрыл упаковку товара, внутри вместо телефона находилась деталь от мясорубки и что-то похожее на повербанк», — говорится на сайте суда. Пермяк на месте составил претензию в мобильном приложении магазина и позже обратился в суд. В ходе судебного разбирательства ответчик в лице ООО «Вайлдберриз» перечислил истцу сумму предоплаты. Суд постановил взыскать с компании в пользу пермяка 22 тысяч рублей неустойки, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и 13 тысяч рублей штрафа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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