Wildberries вместо телефона Samsung прислал пермяку деталь от мясорубки

06 июня 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Вместе с мясорубкой пермяку прислали что-то похожее на повербанк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Кунгура (Пермский край) заказал через сайт Wildberries телефон Samsung Galaxy Ultra 5 G1 ТВ за 142 тысячи рублей. Но вместо нового смартфона пермяку пришла деталь от мясорубки, сообщается на сайте Кунгурского городского суда. «При поступлении товара в пункт выдачи, он совместно с сотрудником вскрыл упаковку товара, внутри вместо телефона находилась деталь от мясорубки и что-то похожее на повербанк», — говорится на сайте суда. Пермяк на месте составил претензию в мобильном приложении магазина и позже обратился в суд. В ходе судебного разбирательства ответчик в лице ООО «Вайлдберриз» перечислил истцу сумму предоплаты. Суд постановил взыскать с компании в пользу пермяка 22 тысяч рублей неустойки, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и 13 тысяч рублей штрафа.

Житель Кунгура (Пермский край) заказал через сайт Wildberries телефон Samsung Galaxy Ultra 5 G1 ТВ за 142 тысячи рублей. Но вместо нового смартфона пермяку пришла деталь от мясорубки, сообщается на сайте Кунгурского городского суда. «При поступлении товара в пункт выдачи, он совместно с сотрудником вскрыл упаковку товара, внутри вместо телефона находилась деталь от мясорубки и что-то похожее на повербанк», — говорится на сайте суда. Пермяк на месте составил претензию в мобильном приложении магазина и позже обратился в суд. В ходе судебного разбирательства ответчик в лице ООО «Вайлдберриз» перечислил истцу сумму предоплаты. Суд постановил взыскать с компании в пользу пермяка 22 тысяч рублей неустойки, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и 13 тысяч рублей штрафа.