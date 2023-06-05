05 июня 2023

Ученые ХМАО будут развивать искусственный интеллект вместе с «айтишниками» Китая

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые и ХМАО и Китая будут развивать искусственный интеллект Фото:

Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий договорился о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта с Национальным институтом по суперкомпьютерным технологиям Цзинаня (Китай). Подписание соглашения между учеными двух стран состоялось на международном IT-форуме в Ханты-Мансийске.

«На открытии IT-форума представители Югорского научно-исследовательского института информационных технологий и Национального института суперкомпьютеров из Китая подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Цель соглашения — создание условий для роста конкурентоспособности информационных технологий и услуг», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

Подписи на документе поставили директор Югорского НИИ информационных технологий Андрей Мельников и руководитель отдела по международному сотрудничеству китайского института Чен Вейна. При подписании соглашения присутствовала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что ведущей ряда мероприятий международного IT-форума стран BRICS и ШОСв Ханты-Мансийске стала нейросеть. Она рассказывает участникам о перспективах применения цифровых технологий.

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Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий договорился о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта с Национальным институтом по суперкомпьютерным технологиям Цзинаня (Китай). Подписание соглашения между учеными двух стран состоялось на международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. «На открытии IT-форума представители Югорского научно-исследовательского института информационных технологий и Национального института суперкомпьютеров из Китая подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Цель соглашения — создание условий для роста конкурентоспособности информационных технологий и услуг», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Подписи на документе поставили директор Югорского НИИ информационных технологий Андрей Мельников и руководитель отдела по международному сотрудничеству китайского института Чен Вейна. При подписании соглашения присутствовала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что ведущей ряда мероприятий международного IT-форума стран BRICS и ШОСв Ханты-Мансийске стала нейросеть. Она рассказывает участникам о перспективах применения цифровых технологий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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