Ученые ХМАО будут развивать искусственный интеллект вместе с «айтишниками» Китая

06 июня 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Ученые и ХМАО и Китая будут развивать искусственный интеллект Фото: Размик Закарян © URA.RU Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий договорился о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта с Национальным институтом по суперкомпьютерным технологиям Цзинаня (Китай). Подписание соглашения между учеными двух стран состоялось на международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. «На открытии IT-форума представители Югорского научно-исследовательского института информационных технологий и Национального института суперкомпьютеров из Китая подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Цель соглашения — создание условий для роста конкурентоспособности информационных технологий и услуг», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Подписи на документе поставили директор Югорского НИИ информационных технологий Андрей Мельников и руководитель отдела по международному сотрудничеству китайского института Чен Вейна. При подписании соглашения присутствовала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что ведущей ряда мероприятий международного IT-форума стран BRICS и ШОСв Ханты-Мансийске стала нейросеть. Она рассказывает участникам о перспективах применения цифровых технологий.

Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий договорился о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта с Национальным институтом по суперкомпьютерным технологиям Цзинаня (Китай). Подписание соглашения между учеными двух стран состоялось на международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. «На открытии IT-форума представители Югорского научно-исследовательского института информационных технологий и Национального института суперкомпьютеров из Китая подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Цель соглашения — создание условий для роста конкурентоспособности информационных технологий и услуг», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Подписи на документе поставили директор Югорского НИИ информационных технологий Андрей Мельников и руководитель отдела по международному сотрудничеству китайского института Чен Вейна. При подписании соглашения присутствовала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что ведущей ряда мероприятий международного IT-форума стран BRICS и ШОСв Ханты-Мансийске стала нейросеть. Она рассказывает участникам о перспективах применения цифровых технологий.