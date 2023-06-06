Дмитрий Песков подчеркнул, что ничего не знает о якобы введении военного положения в приграничных территориях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле ничего не знают о введении военного положения в приграничных российских территориях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на фейки.
«[Нам] не известно об этом [введении военного положения в Брянской, Курской и Белгородской области]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в АНО «Диалог Регионы» опровергли соответствующую фейковую информацию.
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