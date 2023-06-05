«Обращение Путина» о всеобщей мобилизации смонтировали нейросети

05 июня 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Обращение президента Владимира Путина о всеобщей мобилизации оказалось дипфейком Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации «Экстренное обращение» президента России Владимира Путина о введении военного положения в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также о всеобщей мобилизации является дипфейком — то есть искусственно созданным материалом с помощью нейросетей. Об этом URA.RU рассказали в АНО «Диалог Регионы». Агентство URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению недостоверной информации. В «Лапша Медиа» провели проверку видеофайла с помощью разработанного АНО «Диалог Регионы» программного обеспечения «Зефир». Его используют для мониторинга аудиовизуальных материалов на основе алгоритмической оценки и анализа с помощью искусственного интеллекта. «Оценочная модель „Зефира“ сработала с максимальной уверенностью в 97-99% на сфабрикованные фрагменты длительностью более 10 секунд. Более половины времени ролика модель определяет как дипфейк с вероятностью выше 65%. Итоговая оценка „Зефира“ с учетом особенностей методологии выявления дипфейков — 87%», — прокомментировали в АНО «Диалог Регионы». На основании полученных данных можно однозначно сказать, что материал является искусственно созданным. «Экстренное обращение» распространяется сейчас в СМИ и соцсетях. Власти субъектов уже назвали его фейком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что сообщение попало в эфир в результате взлома радиостанций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Экстренное обращение» президента России Владимира Путина о введении военного положения в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также о всеобщей мобилизации является дипфейком — то есть искусственно созданным материалом с помощью нейросетей. Об этом URA.RU рассказали в АНО «Диалог Регионы». Агентство URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению недостоверной информации. В «Лапша Медиа» провели проверку видеофайла с помощью разработанного АНО «Диалог Регионы» программного обеспечения «Зефир». Его используют для мониторинга аудиовизуальных материалов на основе алгоритмической оценки и анализа с помощью искусственного интеллекта. «Оценочная модель „Зефира“ сработала с максимальной уверенностью в 97-99% на сфабрикованные фрагменты длительностью более 10 секунд. Более половины времени ролика модель определяет как дипфейк с вероятностью выше 65%. Итоговая оценка „Зефира“ с учетом особенностей методологии выявления дипфейков — 87%», — прокомментировали в АНО «Диалог Регионы». На основании полученных данных можно однозначно сказать, что материал является искусственно созданным. «Экстренное обращение» распространяется сейчас в СМИ и соцсетях. Власти субъектов уже назвали его фейком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что сообщение попало в эфир в результате взлома радиостанций.