Турагенты рассказали, почему тюменцы бойкотируют отдых на Кубе

Турагенты: тюменцы отказываются от Кубы из-за стоимости путевок и длительного перелета

06 июня 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

По словам турагентов, стоимость путевок на Кубу начинается от 270 тысяч рублей, а длительность перелета составляет 13 часов из Москвы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из-за дальности перелетов и высокой стоимости путевок тюменцы отказываются лететь этим летом на Кубу. Об этом рассказала Жанна Завьялова, руководитель турагентства «Награда за труд». По ее словам, на выбор тюменцев также повлияла и большая разница во времени. «Что касается интереса жителей Тюмени на это направление — он пока слабый. Во-первых, лето-осень считается не самым лучшим сезоном для посещения Кубы. Во-вторых, дальность перелета (около 13 часов из Москвы) и сильная разница во времени (минус 9 часов) являются останавливающими факторами. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 70—80 тысяч рублей на человека. Тур на двоих с перелетом и проживанием из Москвы в стандартном отеле 4-5 звезд обойдется от 270 тысяч рублей», — рассказала Жанна Завьялова. По словам владелицы турагентства, повышенный спрос на отдых на Кубе прогнозируют зимой, когда начнется сезон. Кроме того, по словам Завьяловой, банкоматы Кубы начали принимать российские карты «Мир», что значительно повышает привлекательность этого направления для туристов. Собеседница агентства также отмечает, что к началу новогодних каникул цены на туры на Кубу закономерно взлетят. Ранее агентство писало о том, что Россия возобновила авиасообщение с Кубой. Регулярные рейсы будут запущены уже с 1 июля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за дальности перелетов и высокой стоимости путевок тюменцы отказываются лететь этим летом на Кубу. Об этом рассказала Жанна Завьялова, руководитель турагентства «Награда за труд». По ее словам, на выбор тюменцев также повлияла и большая разница во времени. «Что касается интереса жителей Тюмени на это направление — он пока слабый. Во-первых, лето-осень считается не самым лучшим сезоном для посещения Кубы. Во-вторых, дальность перелета (около 13 часов из Москвы) и сильная разница во времени (минус 9 часов) являются останавливающими факторами. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 70—80 тысяч рублей на человека. Тур на двоих с перелетом и проживанием из Москвы в стандартном отеле 4-5 звезд обойдется от 270 тысяч рублей», — рассказала Жанна Завьялова. По словам владелицы турагентства, повышенный спрос на отдых на Кубе прогнозируют зимой, когда начнется сезон. Кроме того, по словам Завьяловой, банкоматы Кубы начали принимать российские карты «Мир», что значительно повышает привлекательность этого направления для туристов. Собеседница агентства также отмечает, что к началу новогодних каникул цены на туры на Кубу закономерно взлетят. Ранее агентство писало о том, что Россия возобновила авиасообщение с Кубой. Регулярные рейсы будут запущены уже с 1 июля.