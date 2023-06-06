Путин наградил челябинских атомщиков и металлургов

Указ Владимира Путина опубликован 6 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Владимир Путин присвоил почетные звания, а также наградил орденами и и медалями большую группу атомщиков, металлургов и машиностроителей из Челябинской области. Указ главы государства опубликован 6 июня.

«За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Алексея Коновалова, директора завода ФГУП ПО „Маяк“ (Челябинская область). Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени — Владимира Дмитриева, инженера-энергетика ФГУП ПО „Маяк“ (Челябинская область). Медалью „За заслуги в освоении атомной энергии“ — Алексея Антонова, начальника отдела ФГУП ПО „Маяк“; Дмитрия Брошевицкого, сменного оператора радиохимического производства; Сергея Денисова, сменного инженера-технолога», — говорится в тексте указа.

Такую же награду получили замначальника цеха Максим Евдокимов, слесарь-ремонтник Вячеслав Жуковский, главный приборист Константин Завгородний, вакуумщик Сергей Зубов, инженер-физик Александр Контузоров, инженер-технолог Кирилл Левянт, слесарь по КиПиА Максим Малыхин, начальник участка Роман Окулов, аппаратчик Виталий Таранцов, директор завода Владимир Третьяков, главный физик Сергей Шарабрин.

Звания «Почетный работник атомной промышленности» удостоены электромонтер Сергей Баканов, мастер по ремонту оборудования Олег Габрусевич, слесарь по КиПиА Любовь Граханова, машинист экскаватора Михаил Дворянкин; токари Виктор Денегин, Сергей Каргополов и Алексанр Клиновой; инженеры Вячеслав Зазулин и Сергей Ковылин; аппаратчики Андрей Клобуков и Сергей Овчаркин; слесарь-ремонтник Анатолий Королев и еще семь их коллег.

За трудовые успехи получил орден Дружбы машинист перегружателя ПАО «ММК» Валерий Батин, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — машинист шихтоподачи ММК Василий Брагин и начальник района цеха эксплуатации ММК Юрий Семитко. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили электромонтера Олега Бабердина и слесаря Вагиза Багранова «Объединенной сервисной компании», замначальника цеха ММК Альфата Бухранова, директора по развитию автозавода «Урал» Александра Ведерникова, слесаря и машиниста экскаватора ММК Игоря Гараева и Владимира Калугина, а также начальника производства ММК Максима Галкина и еще ряд металлургов и машиностроителей.