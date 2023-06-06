Российский боец рассказал о войне дронов в зоне СВО

Российский боец: Украина использует много китайских дронов для разведки
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
Китайские дроны для украинской разведки тяжело обнаружить в небе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют китайские дроны для наблюдения и доставки боеприпасов. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU боец разведгруппы 150-й бригады Вооруженных Сил России, оператор БПЛА с позывным «Енисей». Для уничтожения украинских беспилотников российские военные используют специальные приспособления.

«Тяжелые ударные „Байрактары“ я уже давно не наблюдал. Видимо, наша ПВО их посбивала. Летает очень много китайских гражданских дронов. Для разведки и корректировки используют различные модели Mavic», — заявил он. Военный отметил, что беспилотники модели Mavic используют не только для наблюдения, но и для доставки и сброса боеприпасов.

По словам «Енисея», Украина использует много дронов, которые нелегко обнаружить в небе. Они поднимаются на высоту до полутора километров и заметить их можно только через специальную технику. На такой высоте беспилотники не слышно.

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К дронам Mavic крепят «сбросы» и устанавливают батареи повышенной емкости, получается небольшой бомбардировщик. «Против пехоты, передовых укреплений применяют и против бронетехники, но тогда подвешивают гранату от РПГ — противотанкового гранатомета», — заявил военный. По его словам, данный боеприпас может пробить тонкую верхнюю броню. Российские установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) работают постоянно. «Енисей» сообщил, что они уменьшают возможность управления дронами и «жгут им мозги».

Военнослужащий «Енисей» рассказал, что он закрепляет специальные приспособления на украинских беспилотниках для их уничтожения. «Я как пилот-истребитель взлетаю, захожу сверху и с помощью специального приспособления атакую и сбиваю вражеский коптер. А вот крыло сбить пока не могу — высокий риск повредить свой дрон», — рассказал он. Он отметил, что для уничтожения беспилотника типа «крыло» необходимы другие приспособления и другие БПЛА.

Российский боец подчеркнул, что сейчас в армии РФ появилось много профессиональных пилотов. Дроны военные получают в больших количествах и самостоятельно их дорабатывают при необходимости.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют китайские дроны для наблюдения и доставки боеприпасов. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU боец разведгруппы 150-й бригады Вооруженных Сил России, оператор БПЛА с позывным «Енисей». Для уничтожения украинских беспилотников российские военные используют специальные приспособления. «Тяжелые ударные „Байрактары“ я уже давно не наблюдал. Видимо, наша ПВО их посбивала. Летает очень много китайских гражданских дронов. Для разведки и корректировки используют различные модели Mavic», — заявил он. Военный отметил, что беспилотники модели Mavic используют не только для наблюдения, но и для доставки и сброса боеприпасов. По словам «Енисея», Украина использует много дронов, которые нелегко обнаружить в небе. Они поднимаются на высоту до полутора километров и заметить их можно только через специальную технику. На такой высоте беспилотники не слышно. К дронам Mavic крепят «сбросы» и устанавливают батареи повышенной емкости, получается небольшой бомбардировщик. «Против пехоты, передовых укреплений применяют и против бронетехники, но тогда подвешивают гранату от РПГ — противотанкового гранатомета», — заявил военный. По его словам, данный боеприпас может пробить тонкую верхнюю броню. Российские установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) работают постоянно. «Енисей» сообщил, что они уменьшают возможность управления дронами и «жгут им мозги». Военнослужащий «Енисей» рассказал, что он закрепляет специальные приспособления на украинских беспилотниках для их уничтожения. «Я как пилот-истребитель взлетаю, захожу сверху и с помощью специального приспособления атакую и сбиваю вражеский коптер. А вот крыло сбить пока не могу — высокий риск повредить свой дрон», — рассказал он. Он отметил, что для уничтожения беспилотника типа «крыло» необходимы другие приспособления и другие БПЛА. Российский боец подчеркнул, что сейчас в армии РФ появилось много профессиональных пилотов. Дроны военные получают в больших количествах и самостоятельно их дорабатывают при необходимости.
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