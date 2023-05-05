Специалист по ПВО назвал самые опасные типы дронов ВСУ

Полковник Кнутов рассказал про неуязвимые дроны ВСУ

06 мая 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

ВСУ имеют дроны из непробиваемой пластиковой брони, отметил Юрий Кнутов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В арсенале ВСУ есть дроны из кевлара (волокно, обладающее высокой прочностью), которые практически невозможно уничтожить, а также высокоскоростные и ночные разведывательные, несущие боеприпасы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «Ряд дронов ВСУ изготавливается, не только корпус и бензобак, но и винты из непробиваемого кевлара, то есть легкой пластиковой брони, чтобы защитить от возможного попадания пуль. Очень сложно их уничтожить. Пули автоматные или еще какие-то попадают, их просто рикошетит и все. Дрон, конечно, меняет курс, но потом оператор его возвращает. Либо обратно, либо к месту запуска, ремонтирует и снова использует. Появились дроны, которые летят со скоростью 50 км/ч и более. То есть мы их увидели, пока ружье вскинули, начали прицеливаться, они уже улетели. Поэтому достаточно сложно по таким дронам работать. Только системами РЭП (радиоэлектронного противодействия, — прим. URA.RU) можно ликвидировать. Сейчас Украина применяет дроны, которые несут боеприпасы, в том числе фугасные, и использует их в ночное время, когда все спят, когда, например, кто-то вышел в туалет и тем самым раскрыл местонахождение землянки или блиндажа. После чего туда тут же летит мина, бомба. Кроме того, дроны выдают информацию в координатах, которая потом передается с артиллерией, а та накрывает эти позиции», — объяснил Юрий Кнутов. Полковник в отставке подчеркнул, что российской армии для борьбы с дронами нужно максимально чаще применять системы РЭП. «Есть сложности и достаточно большие. Здесь две вещи нужны — маскировка тщательная с нашей стороны и использование систем радиоэлектронной борьбы. Конечно, ложных целей нужно применять как можно больше, причем, таких, которые меняют позицию, имитируют деятельность и так далее», — отметил Кнутов. Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев подготовил 10 тысяч пилотов в рамках программы «Армия дронов». Всего для ВСУ планируется создать 60 рот ударных беспилотных летательных аппаратов. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников рассказал URA.RU, что Украина намерена 9 мая атаковать Россию тысячью дронами с боевыми зарядами и попытаться сорвать парад Победы в Москве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В арсенале ВСУ есть дроны из кевлара (волокно, обладающее высокой прочностью), которые практически невозможно уничтожить, а также высокоскоростные и ночные разведывательные, несущие боеприпасы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «Ряд дронов ВСУ изготавливается, не только корпус и бензобак, но и винты из непробиваемого кевлара, то есть легкой пластиковой брони, чтобы защитить от возможного попадания пуль. Очень сложно их уничтожить. Пули автоматные или еще какие-то попадают, их просто рикошетит и все. Дрон, конечно, меняет курс, но потом оператор его возвращает. Либо обратно, либо к месту запуска, ремонтирует и снова использует. Появились дроны, которые летят со скоростью 50 км/ч и более. То есть мы их увидели, пока ружье вскинули, начали прицеливаться, они уже улетели. Поэтому достаточно сложно по таким дронам работать. Только системами РЭП (радиоэлектронного противодействия, — прим. URA.RU) можно ликвидировать. Сейчас Украина применяет дроны, которые несут боеприпасы, в том числе фугасные, и использует их в ночное время, когда все спят, когда, например, кто-то вышел в туалет и тем самым раскрыл местонахождение землянки или блиндажа. После чего туда тут же летит мина, бомба. Кроме того, дроны выдают информацию в координатах, которая потом передается с артиллерией, а та накрывает эти позиции», — объяснил Юрий Кнутов. Полковник в отставке подчеркнул, что российской армии для борьбы с дронами нужно максимально чаще применять системы РЭП. «Есть сложности и достаточно большие. Здесь две вещи нужны — маскировка тщательная с нашей стороны и использование систем радиоэлектронной борьбы. Конечно, ложных целей нужно применять как можно больше, причем, таких, которые меняют позицию, имитируют деятельность и так далее», — отметил Кнутов. Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев подготовил 10 тысяч пилотов в рамках программы «Армия дронов». Всего для ВСУ планируется создать 60 рот ударных беспилотных летательных аппаратов. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников рассказал URA.RU, что Украина намерена 9 мая атаковать Россию тысячью дронами с боевыми зарядами и попытаться сорвать парад Победы в Москве.