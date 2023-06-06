Зеленский испугался предательства Запада

Зеленский: Запад предаст Украину, не предоставив ей гарантии безопасности

06 июня 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Украина нуждается в гарантиях безопасности от западных стран, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины Страны Запада предадут Украину, если на саммите НАТО, запланированном на 11—12 июля в Вильнюсе, ей не будут предоставлены гарантии безопасности. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Я уверен, что наши партнеры дадут нам на саммите самые сильные гарантии безопасности. Надеюсь, что мы не останемся с Россией наедине, но если так будет, то это, я считаю, предательская политика», — передает слова Зеленского ТАСС. Украинский лидер считает, что такая политика не будет являться партнерской и начнет свидетельствовать о боязни стран Запада перед Россией, а также о стремлении экономически выгодно взаимодействовать с ней. Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина получила удар в спину от стран Запада, которые отказались принимать ее в состав НАТО и Евросоюза. По его словам, к лету западные страны откажут Украине в финансовой помощи. Это приведет к тому, что у властей Киева не будет средств для выплаты пенсий украинским гражданам, на которые в настоящее время ежемесячно тратится около 4-5 миллиардов долларов.

Страны Запада предадут Украину, если на саммите НАТО, запланированном на 11—12 июля в Вильнюсе, ей не будут предоставлены гарантии безопасности. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Я уверен, что наши партнеры дадут нам на саммите самые сильные гарантии безопасности. Надеюсь, что мы не останемся с Россией наедине, но если так будет, то это, я считаю, предательская политика», — передает слова Зеленского ТАСС. Украинский лидер считает, что такая политика не будет являться партнерской и начнет свидетельствовать о боязни стран Запада перед Россией, а также о стремлении экономически выгодно взаимодействовать с ней. Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина получила удар в спину от стран Запада, которые отказались принимать ее в состав НАТО и Евросоюза. По его словам, к лету западные страны откажут Украине в финансовой помощи. Это приведет к тому, что у властей Киева не будет средств для выплаты пенсий украинским гражданам, на которые в настоящее время ежемесячно тратится около 4-5 миллиардов долларов.