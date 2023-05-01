Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Запад в предательстве Украины

Страны Запада нанесли Украине удар в спину отказавшись принимать страну в состав НАТО и Евросоюз. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Союзнички Украину сдали по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут. Чего церемониться с ними? Все равно же не берут», —
По словам бывшего советника Леонида Кучмы, западные страны к лету откажутся от финансовой помощи Украине. Тогда властям Киева нечем будет платить пенсии украинцам, на которые уходит около 4-5 миллиардов долларов в месяц, заявил Соскин.
Ранее URA.RU передавало слова Соскина, что жителей Украины удерживает от свержения президента страны Владимира Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. При этом экс-советник Кучмы сомневается, что ВСУ удастся это сделать из-за нехватки боеприпасов.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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