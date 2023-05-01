01 мая 2023

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Запад в предательстве Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад нанес удар в спину Украине отказом принять в НАТО и ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Запад предал Украину, отказавшись принимать в состав НАТО и ЕС, заявил Соскин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада нанесли Украине удар в спину отказавшись принимать страну в состав НАТО и Евросоюз. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Союзнички Украину сдали по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут. Чего церемониться с ними? Все равно же не берут», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале.

По словам бывшего советника Леонида Кучмы, западные страны к лету откажутся от финансовой помощи Украине. Тогда властям Киева нечем будет платить пенсии украинцам, на которые уходит около 4-5 миллиардов долларов в месяц, заявил Соскин.

Ранее URA.RU передавало слова Соскина, что жителей Украины удерживает от свержения президента страны Владимира Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. При этом экс-советник Кучмы сомневается, что ВСУ удастся это сделать из-за нехватки боеприпасов.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Страны Запада нанесли Украине удар в спину отказавшись принимать страну в состав НАТО и Евросоюз. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Союзнички Украину сдали по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут. Чего церемониться с ними? Все равно же не берут», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. По словам бывшего советника Леонида Кучмы, западные страны к лету откажутся от финансовой помощи Украине. Тогда властям Киева нечем будет платить пенсии украинцам, на которые уходит около 4-5 миллиардов долларов в месяц, заявил Соскин. Ранее URA.RU передавало слова Соскина, что жителей Украины удерживает от свержения президента страны Владимира Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. При этом экс-советник Кучмы сомневается, что ВСУ удастся это сделать из-за нехватки боеприпасов. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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