В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили погоню за легковушкой. Во время погони нарушитель неоднократно проехал на красный свет светофора и выезжал на встречку, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Около 21 часа в микрорайоне Сортировка экипаж ДПС потребовал водителя остановиться, но он проигнорировал требования. Полицейские устроили погоню, в ходе которой нарушитель проезжал на красный свет светофора и выезжал на полосу для встречного движения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
После задержания полицейские отправили екатеринбуржца на медицинское освидетельствования из-за признаков алкогольного опьянения. «По итогам прохождения медосвидетельствования будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Видео с погоней появилось в telegram-канале «Бандитский центр 18+».
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