В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за легковушкой. Видео

06 июня 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Экипаж ДПС устроил погоню в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили погоню за легковушкой. Во время погони нарушитель неоднократно проехал на красный свет светофора и выезжал на встречку, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Около 21 часа в микрорайоне Сортировка экипаж ДПС потребовал водителя остановиться, но он проигнорировал требования. Полицейские устроили погоню, в ходе которой нарушитель проезжал на красный свет светофора и выезжал на полосу для встречного движения», — сообщили в пресс-службе ведомства. После задержания полицейские отправили екатеринбуржца на медицинское освидетельствования из-за признаков алкогольного опьянения. «По итогам прохождения медосвидетельствования будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Видео с погоней появилось в telegram-канале «Бандитский центр 18+».

В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили погоню за легковушкой. Во время погони нарушитель неоднократно проехал на красный свет светофора и выезжал на встречку, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Около 21 часа в микрорайоне Сортировка экипаж ДПС потребовал водителя остановиться, но он проигнорировал требования. Полицейские устроили погоню, в ходе которой нарушитель проезжал на красный свет светофора и выезжал на полосу для встречного движения», — сообщили в пресс-службе ведомства. После задержания полицейские отправили екатеринбуржца на медицинское освидетельствования из-за признаков алкогольного опьянения. «По итогам прохождения медосвидетельствования будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Видео с погоней появилось в telegram-канале «Бандитский центр 18+».