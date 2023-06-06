В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за легковушкой. Видео

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Виды Екатеринбурга, дпс
Экипаж ДПС устроил погоню в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили погоню за легковушкой. Во время погони нарушитель неоднократно проехал на красный свет светофора и выезжал на встречку, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Около 21 часа в микрорайоне Сортировка экипаж ДПС потребовал водителя остановиться, но он проигнорировал требования. Полицейские устроили погоню, в ходе которой нарушитель проезжал на красный свет светофора и выезжал на полосу для встречного движения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После задержания полицейские отправили екатеринбуржца на медицинское освидетельствования из-за признаков алкогольного опьянения. «По итогам прохождения медосвидетельствования будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Видео с погоней появилось в telegram-канале «Бандитский центр 18+».

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В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили погоню за легковушкой. Во время погони нарушитель неоднократно проехал на красный свет светофора и выезжал на встречку, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Около 21 часа в микрорайоне Сортировка экипаж ДПС потребовал водителя остановиться, но он проигнорировал требования. Полицейские устроили погоню, в ходе которой нарушитель проезжал на красный свет светофора и выезжал на полосу для встречного движения», — сообщили в пресс-службе ведомства. После задержания полицейские отправили екатеринбуржца на медицинское освидетельствования из-за признаков алкогольного опьянения. «По итогам прохождения медосвидетельствования будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Видео с погоней появилось в telegram-канале «Бандитский центр 18+».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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