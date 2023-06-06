Алексеенко сообщил о резком росте воды в Голой Пристани после прорыва Каховской ГЭС

В Голой пристани в Херсонской области стремительно растет уровень воды. Ситуация с каждой минутой ухудшается, заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
«Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — уточнил Алексеенко в своем
Каховская дамба пострадала и начала затапливать окрестности в результате ночных ударов ВСУ по гидроэлектростанции. В результате происшествия Новую Каховку затопило, передает телеканал 360. На Украине заявили, что затопило более тысячи домов, сообщает «Национальная служба новостей».
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