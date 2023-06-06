Алексеенко сообщил о резком росте воды в Голой Пристани после прорыва Каховской ГЭС

07 июня 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Вода быстро затапливает окрестности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В Голой пристани в Херсонской области стремительно растет уровень воды. Ситуация с каждой минутой ухудшается, заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. «Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — уточнил Алексеенко в своем Telegram-канале . Каховская дамба пострадала и начала затапливать окрестности в результате ночных ударов ВСУ по гидроэлектростанции. В результате происшествия Новую Каховку затопило, передает телеканал 360. На Украине заявили, что затопило более тысячи домов, сообщает «Национальная служба новостей».

В Голой пристани в Херсонской области стремительно растет уровень воды. Ситуация с каждой минутой ухудшается, заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. «Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — уточнил Алексеенко в своем Telegram-канале. Каховская дамба пострадала и начала затапливать окрестности в результате ночных ударов ВСУ по гидроэлектростанции. В результате происшествия Новую Каховку затопило, передает телеканал 360. На Украине заявили, что затопило более тысячи домов, сообщает «Национальная служба новостей».