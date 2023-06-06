06 июня 2023

Алексеенко сообщил о резком росте воды в Голой Пристани после прорыва Каховской ГЭС

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Пороги. ГЭС. Памятник природы. Сатка. Челябинск., вода, плотина, пороги, большая сатка
Вода быстро затапливает окрестности Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В Голой пристани в Херсонской области стремительно растет уровень воды. Ситуация с каждой минутой ухудшается, заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — уточнил Алексеенко в своем Telegram-канале.

Каховская дамба пострадала и начала затапливать окрестности в результате ночных ударов ВСУ по гидроэлектростанции. В результате происшествия Новую Каховку затопило, передает телеканал 360. На Украине заявили, что затопило более тысячи домов, сообщает «Национальная служба новостей».

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В Голой пристани в Херсонской области стремительно растет уровень воды. Ситуация с каждой минутой ухудшается, заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. «Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — уточнил Алексеенко в своем Telegram-канале. Каховская дамба пострадала и начала затапливать окрестности в результате ночных ударов ВСУ по гидроэлектростанции. В результате происшествия Новую Каховку затопило, передает телеканал 360. На Украине заявили, что затопило более тысячи домов, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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