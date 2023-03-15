Почему закрываются пункты выдачи Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Пункты выдачи Wildberries закрылись из-за забастовки Фото:
новость из сюжета
Сотрудники Wildberries объявили забастовку

По всей России проходят забастовки в пунктах выдачи Wildberries. Многие точки выдачи товаров закрыты до выполнения требований работников администрацией маркетплейса. URA.RU приводит главные новости о забастовке.

Почему работники Wildberries проводят забастовки?

Новость по теме
Сотрудники Wildberries назвали причину забастовки

«Уважаемые клиенты! Временно отказываем в обслуживании! Выдачи товара не будет! Забастовка по всей России!», — говорится в объявлении на одном из пунктов выдачи, передает telegram-канал Shot.

Сотрудники пунктов выдачи заказов сообщили о «работе в рабских условиях». Маркетплейс ввел новую систему штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты. Некоторые работники рассказывают, что из-за новой штрафной системы у них скопился долг в сотни тысяч рублей.

Что говорит руководство маркетплейса?

Работники пунктов выдачи заказов пришли в главный офис Wildberries 14 марта и пригрозили закрыть точки на следующий день. Руководство маркетплейса не вышло к протестующим. Работникам сообщили, что топ-менеджеры работают на удаленке. О планах выйти на забастовку рассказали в ЯНАО.

Сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries в Екатеринбурге заявили, что продолжат работу в штатном режиме. По словам представителя компании, забастовка проходит только в Москве, однако в двух районах ранее начались забастовки. В курганских ПВЗ Wildberries так же сообщили, что не собираются бастовать. Источник агентства отметил, что у сотрудников из Кургана нет жалоб о системе оценки работы работников.

Что делать покупателям?

Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова рассказала, что проблемы между руководством и подчиненными не должны влиять на сроки доставки товаров. По закону потребители должны получить заказы вовремя. Если товар задержится, необходимо написать претензии как непосредственно в Wildberries, так и продавцу, у которого приобретен товар. Если задержка будет весомой, то покупатель в праве претендовать на получение неустойки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

По всей России проходят забастовки в пунктах выдачи Wildberries. Многие точки выдачи товаров закрыты до выполнения требований работников администрацией маркетплейса. URA.RU приводит главные новости о забастовке. «Уважаемые клиенты! Временно отказываем в обслуживании! Выдачи товара не будет! Забастовка по всей России!», — говорится в объявлении на одном из пунктов выдачи, передает telegram-канал Shot. Сотрудники пунктов выдачи заказов сообщили о «работе в рабских условиях». Маркетплейс ввел новую систему штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты. Некоторые работники рассказывают, что из-за новой штрафной системы у них скопился долг в сотни тысяч рублей. Работники пунктов выдачи заказов пришли в главный офис Wildberries 14 марта и пригрозили закрыть точки на следующий день. Руководство маркетплейса не вышло к протестующим. Работникам сообщили, что топ-менеджеры работают на удаленке. О планах выйти на забастовку рассказали в ЯНАО. Сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries в Екатеринбурге заявили, что продолжат работу в штатном режиме. По словам представителя компании, забастовка проходит только в Москве, однако в двух районах ранее начались забастовки. В курганских ПВЗ Wildberries так же сообщили, что не собираются бастовать. Источник агентства отметил, что у сотрудников из Кургана нет жалоб о системе оценки работы работников. Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова рассказала, что проблемы между руководством и подчиненными не должны влиять на сроки доставки товаров. По закону потребители должны получить заказы вовремя. Если товар задержится, необходимо написать претензии как непосредственно в Wildberries, так и продавцу, у которого приобретен товар. Если задержка будет весомой, то покупатель в праве претендовать на получение неустойки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...