06 июня 2023

Сотрудники ФСБ возбудили дело на бывшего сотрудника курганской больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больница Скорой медицинской помощи. Курган, бсмп, больница, больница скорой помощи
Экс-сотрудник курганской БСМП стал фигурантом уголовного дела Фото:

Сотрудники курганского УФСБ обнаружили факты незаконного внесения информации для получения больничных листов бывшим работником БСМП Кургана. О возбужденном уголовном деле в отношении медика URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В отношении бывшего сотрудника лечебного учреждения следственным подразделением регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на информационную инфраструктуру РФ) <…> С помощью доверенных ему рабочих логинов и паролей он вносил недостоверные сведения о посещении медицинских специалистов и выдаче листов временной нетрудоспособности», — раскрыли подробности в УФСБ области. По данным силовиков, после внесения недостоверных данных, система потеряла свою актуальность.

Мужчина вносил данные, по которым выдавались больничные листы, когда работал в курганской БСМП. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, отметили в управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ обнаружили раскрытие информации сотрудником сотовой компании. Мужчина за деньги передавал данные о разговорах клиентов заинтересованным лицам.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники курганского УФСБ обнаружили факты незаконного внесения информации для получения больничных листов бывшим работником БСМП Кургана. О возбужденном уголовном деле в отношении медика URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «В отношении бывшего сотрудника лечебного учреждения следственным подразделением регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на информационную инфраструктуру РФ) <…> С помощью доверенных ему рабочих логинов и паролей он вносил недостоверные сведения о посещении медицинских специалистов и выдаче листов временной нетрудоспособности», — раскрыли подробности в УФСБ области. По данным силовиков, после внесения недостоверных данных, система потеряла свою актуальность. Мужчина вносил данные, по которым выдавались больничные листы, когда работал в курганской БСМП. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, отметили в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ обнаружили раскрытие информации сотрудником сотовой компании. Мужчина за деньги передавал данные о разговорах клиентов заинтересованным лицам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...