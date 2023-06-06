Сотрудники ФСБ возбудили дело на бывшего сотрудника курганской больницы

07 июня 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Экс-сотрудник курганской БСМП стал фигурантом уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники курганского УФСБ обнаружили факты незаконного внесения информации для получения больничных листов бывшим работником БСМП Кургана. О возбужденном уголовном деле в отношении медика URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «В отношении бывшего сотрудника лечебного учреждения следственным подразделением регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на информационную инфраструктуру РФ) <…> С помощью доверенных ему рабочих логинов и паролей он вносил недостоверные сведения о посещении медицинских специалистов и выдаче листов временной нетрудоспособности», — раскрыли подробности в УФСБ области. По данным силовиков, после внесения недостоверных данных, система потеряла свою актуальность. Мужчина вносил данные, по которым выдавались больничные листы, когда работал в курганской БСМП. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, отметили в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ обнаружили раскрытие информации сотрудником сотовой компании. Мужчина за деньги передавал данные о разговорах клиентов заинтересованным лицам.

Сотрудники курганского УФСБ обнаружили факты незаконного внесения информации для получения больничных листов бывшим работником БСМП Кургана. О возбужденном уголовном деле в отношении медика URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «В отношении бывшего сотрудника лечебного учреждения следственным подразделением регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на информационную инфраструктуру РФ) <…> С помощью доверенных ему рабочих логинов и паролей он вносил недостоверные сведения о посещении медицинских специалистов и выдаче листов временной нетрудоспособности», — раскрыли подробности в УФСБ области. По данным силовиков, после внесения недостоверных данных, система потеряла свою актуальность. Мужчина вносил данные, по которым выдавались больничные листы, когда работал в курганской БСМП. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, отметили в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ обнаружили раскрытие информации сотрудником сотовой компании. Мужчина за деньги передавал данные о разговорах клиентов заинтересованным лицам.