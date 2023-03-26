Курганца, задержанного ФСБ, будут судить за раскрытие данных клиентов

Мужчина за деньги раскрывал информацию абонентов сотовой компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане будут судить сотрудника компании сотовой связи, который продавал данные клиентов организации. Мужчину задержали сотрудники областного УФСБ. Данная информация была размещена 27 марта на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В ходе следствия обвиняемый свою вину полностью признал. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение утверждено. Дело по существу рассмотрит суд», — указано в сообщении.

Представители СК рассказали, что обвиняемый в августе 2022 года во время работы в филиале компании сотовой связи несколько раз за деньги передавал заинтересованным лицам данные о сообщениях и телефонных переговорах абонентов. Мужчину обвинили в нарушении тайны переписки, совершенном с использованием своего служебного положения. Уголовное дело возбудили на основании оперативных материалов УФСБ России по Курганской области.

Ранее за подобное преступление задержали другого жителя Кургана. Такое же преступление совершал и один из жителей Шадринска.

Обновлено в 16:03 по уральскому времени:

Эксперт по компьютерной безопасности сообщил URA.RU, что число таких преступлений в последние годы стало увеличиваться. По его словам, это связано с тем, что сейчас оказывается все больше услуг, для которых необходимо подтверждение с помощью телефона. Эксперт отметил, что обычно такие преступления являются частью более масштабных. Чаще всего, по его словам, такие преступления совершаются в отношении высокопоставленных чиновников.