В Госдуме рассказали о льготах, о которых не знает большинство россиян

07 июня 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Можно получить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет Фото: Московец Илья © URA.RU В Госдуме поделились списком льгот, о которых, как там подчеркнули, знают не все россияне. Как сэкономить на налогах на имущество или платить меньше за коммунальные услуги читайте в краткой сводке URA.RU. Улучшение жилищных условий При продаже квартиры для улучшения жилищных условий семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ. Чтобы избежать налога, нужно соблюдать некоторые условия: Новое жилье приобрести в год продажи или не позднее 30 апреля следующего года;

Общая площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте;

Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей;

На момент продажи члены семьи не должны владеть более чем 50% другого жилого помещения, большего по площади, чем приобретенное. Налоги на имущество Не платят налог на имущество: Пенсионеры;

Инвалиды первой и второй групп;

Военнослужащие; Льготу предоставляют на один объект каждого вида. Для ее назначения нужно обратиться в ФНС. Налог за шесть соток Не должны платить земельный налог за шесть соток: Пенсионеры;

Многодетные семьи;

Ветераны боевых действий;

Инвалиды первой и второй групп;

Дети-инвалиды. Бесплатные лекарства детям Некоторым категориям положены бесплатные лекарства. В частости, детям до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до шести лет. Льготы на оплату ЖКУ Предоставляется семьям, если их расходы на оплату превышают установленную максимально допустимую долю дохода семьи. Она отличается в каждом регионе. Выплаты на детей Можно получить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Главное условие — доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

В Госдуме поделились списком льгот, о которых, как там подчеркнули, знают не все россияне. Как сэкономить на налогах на имущество или платить меньше за коммунальные услуги читайте в краткой сводке URA.RU. Улучшение жилищных условий При продаже квартиры для улучшения жилищных условий семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ. Чтобы избежать налога, нужно соблюдать некоторые условия: Налоги на имущество Не платят налог на имущество: Льготу предоставляют на один объект каждого вида. Для ее назначения нужно обратиться в ФНС. Налог за шесть соток Не должны платить земельный налог за шесть соток: Бесплатные лекарства детям Некоторым категориям положены бесплатные лекарства. В частости, детям до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до шести лет. Льготы на оплату ЖКУ Предоставляется семьям, если их расходы на оплату превышают установленную максимально допустимую долю дохода семьи. Она отличается в каждом регионе. Выплаты на детей Можно получить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Главное условие — доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.