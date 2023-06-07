В Госдуме рассказали о льготах, о которых не знает большинство россиян

В Госдуме поделились списком льгот, о которых, как там подчеркнули, знают не все россияне. Как сэкономить на налогах на имущество или платить меньше за коммунальные услуги читайте в краткой сводке URA.RU.
Улучшение жилищных условий
При продаже квартиры для улучшения жилищных условий семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ. Чтобы избежать налога, нужно соблюдать некоторые условия:
- Новое жилье приобрести в год продажи или не позднее 30 апреля следующего года;
- Общая площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте;
- Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей;
- На момент продажи члены семьи не должны владеть более чем 50% другого жилого помещения, большего по площади, чем приобретенное.
Налоги на имущество
Не платят налог на имущество:
- Пенсионеры;
- Инвалиды первой и второй групп;
- Военнослужащие;
Льготу предоставляют на один объект каждого вида. Для ее назначения нужно обратиться в ФНС.
Налог за шесть соток
Не должны платить земельный налог за шесть соток:
- Пенсионеры;
- Многодетные семьи;
- Ветераны боевых действий;
- Инвалиды первой и второй групп;
- Дети-инвалиды.
Бесплатные лекарства детям
Некоторым категориям положены бесплатные лекарства. В частости, детям до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до шести лет.
Льготы на оплату ЖКУ
Предоставляется семьям, если их расходы на оплату превышают установленную максимально допустимую долю дохода семьи. Она отличается в каждом регионе.
Выплаты на детей
Можно получить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Главное условие — доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
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