В Госдуме рассказали о льготах, о которых не знает большинство россиян

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Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, девушка, мать, женщина с коляской, женщина, родитель
Можно получить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет Фото:

В Госдуме поделились списком льгот, о которых, как там подчеркнули, знают не все россияне. Как сэкономить на налогах на имущество или платить меньше за коммунальные услуги читайте в краткой сводке URA.RU.

Улучшение жилищных условий

При продаже квартиры для улучшения жилищных условий семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ. Чтобы избежать налога, нужно соблюдать некоторые условия:

  • Новое жилье приобрести в год продажи или не позднее 30 апреля следующего года;
  • Общая площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте;
  • Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей;
  • На момент продажи члены семьи не должны владеть более чем 50% другого жилого помещения, большего по площади, чем приобретенное.

Налоги на имущество

Не платят налог на имущество:

  • Пенсионеры;
  • Инвалиды первой и второй групп;
  • Военнослужащие;

Льготу предоставляют на один объект каждого вида. Для ее назначения нужно обратиться в ФНС.

Налог за шесть соток

Не должны платить земельный налог за шесть соток:

  • Пенсионеры;
  • Многодетные семьи;
  • Ветераны боевых действий;
  • Инвалиды первой и второй групп;
  • Дети-инвалиды.

Бесплатные лекарства детям

Некоторым категориям положены бесплатные лекарства. В частости, детям до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до шести лет.

Льготы на оплату ЖКУ

Предоставляется семьям, если их расходы на оплату превышают установленную максимально допустимую долю дохода семьи. Она отличается в каждом регионе.

Выплаты на детей

Можно получить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Главное условие — доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

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В Госдуме поделились списком льгот, о которых, как там подчеркнули, знают не все россияне. Как сэкономить на налогах на имущество или платить меньше за коммунальные услуги читайте в краткой сводке URA.RU. Улучшение жилищных условий При продаже квартиры для улучшения жилищных условий семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ. Чтобы избежать налога, нужно соблюдать некоторые условия: Налоги на имущество Не платят налог на имущество: Льготу предоставляют на один объект каждого вида. Для ее назначения нужно обратиться в ФНС. Налог за шесть соток Не должны платить земельный налог за шесть соток: Бесплатные лекарства детям Некоторым категориям положены бесплатные лекарства. В частости, детям до трех лет, а также детям из многодетных семей в возрасте до шести лет. Льготы на оплату ЖКУ Предоставляется семьям, если их расходы на оплату превышают установленную максимально допустимую долю дохода семьи. Она отличается в каждом регионе. Выплаты на детей Можно получить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Главное условие — доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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