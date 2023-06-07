ФАС оштрафовала «Пятерочку» из-за ложных обещаний пенсионерам

07 июня 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Компании назначили штраф в 300 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба оштрафовала торговую сеть «Пятерочка» из-за ложной рекламы на телевидении об акциях пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС. «Рекламодателю ООО „Агроторг“ выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Компании назначен штраф в 300 тысяч рублей», — написано в сообщении пресс-службы. Там отметили, что граждане пожаловались на рекламу магазина, отметив, что она вводит их в заблуждение. Как сказано в пресс-службе, информация об условиях акции магазина «Пенсионерам скидки» присутствовала в видеоролике формально и не могла быть донесена до зрителя из-за мелкого шрифта и короткого времени показа. Таким образом, ФАС возбудила дело о нарушении законодательства. Ранее ФАС приняла решение оштрафовать ПАО «Сбербанк России» на 600 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе и введение потребителей в заблуждение. Сбер в своей рекламе крупным шрифтом размещал данные о ставке по кредиту от 4,9%. При этом условия ее получения были указаны мелким шрифтом, передает «Национальная служба новостей».

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала торговую сеть «Пятерочка» из-за ложной рекламы на телевидении об акциях пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС. «Рекламодателю ООО „Агроторг“ выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Компании назначен штраф в 300 тысяч рублей», — написано в сообщении пресс-службы. Там отметили, что граждане пожаловались на рекламу магазина, отметив, что она вводит их в заблуждение. Как сказано в пресс-службе, информация об условиях акции магазина «Пенсионерам скидки» присутствовала в видеоролике формально и не могла быть донесена до зрителя из-за мелкого шрифта и короткого времени показа. Таким образом, ФАС возбудила дело о нарушении законодательства. Ранее ФАС приняла решение оштрафовать ПАО «Сбербанк России» на 600 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе и введение потребителей в заблуждение. Сбер в своей рекламе крупным шрифтом размещал данные о ставке по кредиту от 4,9%. При этом условия ее получения были указаны мелким шрифтом, передает «Национальная служба новостей».