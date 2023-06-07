ФАС оштрафовала «Пятерочку» из-за ложных обещаний пенсионерам

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала торговую сеть «Пятерочка» из-за ложной рекламы на телевидении об акциях пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
«Рекламодателю ООО „Агроторг“ выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Компании назначен штраф в 300 тысяч рублей», — написано в
Как сказано в пресс-службе, информация об условиях акции магазина «Пенсионерам скидки» присутствовала в видеоролике формально и не могла быть донесена до зрителя из-за мелкого шрифта и короткого времени показа. Таким образом, ФАС возбудила дело о нарушении законодательства.
Ранее ФАС приняла решение оштрафовать ПАО «Сбербанк России» на 600 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе и введение потребителей в заблуждение. Сбер в своей рекламе крупным шрифтом размещал данные о ставке по кредиту от 4,9%. При этом условия ее получения были указаны мелким шрифтом, передает «Национальная служба новостей».
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