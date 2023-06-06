06 июня 2023

В Екатеринбурге организаторы «Ночи музыки» отказались от площадки под окнами правительства

В Екатеринбурге главную площадку «Ночи музыки» перенесли к корпусу УрФУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night
Акция «Светает» пройдет возле УрФУ, потому что у Театра драмы не успели закончить ремонт Фото:

Вместо традиционной площадки возле правительства региона на Октябрьской площади в Екатеринбурге организаторы «Ночи музыки» выбрали место возле главного учебного корпуса Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом URA.RU сообщает пресс-служба фестиваля.

«Традиционная акция „Светает“ с Валерием Сюткиным в этом году пройдет на площади Кирова, напротив главного здания УрФУ», — пояснили организаторы. Возле вуза гости Ural Misic Night смогут услышать музыканта Валерия Сюткина и камерный оркестр B-A-C-H. Там же прозвучит главная песня фестиваля — «Серенада трубадура», которая обозначает окончание музыкального мероприятия.

Новой главной площадкой станет сцена «Магистерия». На ней выступят представители академической, народной и джазовой музыки. «Здесь прозвучит часть кантаты „Александр Невский“ Прокофьева и „Здесь хорошо“ Рахманинова. Запланирована программа „Месса мира“ К. Дженкинса», — уточнили представители UMN.

Ранее ходили разговоры о том, что Октябрьская площадь в Екатеринбурге может быть вычеркнута из списка площадок фестиваля «Ночь музыки». Тогда начальник управления культуры администрации Илья Марков пояснял, что на площади запланировано несколько видов работ по благоустройству и их вряд ли успеют закончить к 23 июня, когда и пройдет «Ночь музыки».

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Вместо традиционной площадки возле правительства региона на Октябрьской площади в Екатеринбурге организаторы «Ночи музыки» выбрали место возле главного учебного корпуса Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом URA.RU сообщает пресс-служба фестиваля. «Традиционная акция „Светает“ с Валерием Сюткиным в этом году пройдет на площади Кирова, напротив главного здания УрФУ», — пояснили организаторы. Возле вуза гости Ural Misic Night смогут услышать музыканта Валерия Сюткина и камерный оркестр B-A-C-H. Там же прозвучит главная песня фестиваля — «Серенада трубадура», которая обозначает окончание музыкального мероприятия. Новой главной площадкой станет сцена «Магистерия». На ней выступят представители академической, народной и джазовой музыки. «Здесь прозвучит часть кантаты „Александр Невский“ Прокофьева и „Здесь хорошо“ Рахманинова. Запланирована программа „Месса мира“ К. Дженкинса», — уточнили представители UMN. Ранее ходили разговоры о том, что Октябрьская площадь в Екатеринбурге может быть вычеркнута из списка площадок фестиваля «Ночь музыки». Тогда начальник управления культуры администрации Илья Марков пояснял, что на площади запланировано несколько видов работ по благоустройству и их вряд ли успеют закончить к 23 июня, когда и пройдет «Ночь музыки».
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