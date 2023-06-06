В Екатеринбурге организаторы «Ночи музыки» отказались от площадки под окнами правительства

Вместо традиционной площадки возле правительства региона на Октябрьской площади в Екатеринбурге организаторы «Ночи музыки» выбрали место возле главного учебного корпуса Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом URA.RU сообщает пресс-служба фестиваля.
«Традиционная акция „Светает“ с Валерием Сюткиным в этом году пройдет на площади Кирова, напротив главного здания УрФУ», — пояснили организаторы. Возле вуза гости Ural Misic Night смогут услышать музыканта Валерия Сюткина и камерный оркестр B-A-C-H. Там же прозвучит главная песня фестиваля — «Серенада трубадура», которая обозначает окончание музыкального мероприятия.
Новой главной площадкой станет сцена «Магистерия». На ней выступят представители академической, народной и джазовой музыки. «Здесь прозвучит часть кантаты „Александр Невский“ Прокофьева и „Здесь хорошо“ Рахманинова. Запланирована программа „Месса мира“ К. Дженкинса», — уточнили представители UMN.
Ранее ходили разговоры о том, что Октябрьская площадь в Екатеринбурге может быть вычеркнута из списка площадок фестиваля «Ночь музыки». Тогда начальник управления культуры администрации Илья Марков пояснял, что на площади запланировано несколько видов работ по благоустройству и их вряд ли успеют закончить к 23 июня, когда и пройдет «Ночь музыки».
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