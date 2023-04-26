Участникам «Ночи музыки» запретят петь под окнами свердловского правительства

Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге останется без площадки на Октябрьской площади из-за ремонта

Традиционно горожане поют песню Магомаева в честь окончания фестиваля у здания правительства области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Октябрьская площадь в Екатеринбурге может быть вычеркнута из списка площадок фестиваля «Ночь музыки» из-за ремонтных работ. Как пояснил начальник управления культуры администрации Илья Марков, финальная песня «Луч солнца золотого» прозвучит в другом месте.

«На сегодняшний день там (на Октябрьской площади — прим. URA. RU) запланировано несколько видов работ по благоустройству. Но мы все решим, проведем переговоры, чтобы подгадать сроки исполнения контрактов так, чтобы было комфортно. Если будет критично, то придумаем новую оригинальную площадку для встречи рассвета», — заявил Марков.

Предыдущие годы фестиваль заканчивался на Октябрьской площади. Приглашенные звезды пели вместе с горожанами «Луч солнца золотого» Муслима Магомаева. В этом году екатеринбуржцы сделают это вместе с композитором и певцом Валерием Сюткиным.

Фестиваль «Ночь музыки» пройдет 23 июня. Сейчас известно, что на рок-площадке выступят певец Вадим Самойлов, исполнительница Юлия Чичерина, группа «Зверобой». Также в качестве хэдлайнеров называли белорусскую группу ЛСП, однако она отказалась ехать на фестиваль.