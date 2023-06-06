Обвиняемых в убийстве челябинского подростка мигрантов оставили в СИЗО

07 июня 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

За решеткой остался и Шахром Миров, который, по версии СК, нанес роковые удары ножом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами Четырем фигурантам дела об убийстве подростка в Челябинске продлили арест на два месяца. Об этом сообщили 7 июня в прокуратуре Челябинской области. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок содержания под стражей для обвиняемых продлен на два месяца», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Речь идет о главном обвиняемом — Шахроме Мирове (по версии следствия, именно он нанес удар ножом потерпевшему), а также Нажмиддине Имомове и несовершеннолетних братьях Зоире и Тоире Д. Подростка зарезали в Челябинске возле ТРК «Космос» в ночь на 9 апреля. Конфликт начался в социальных сетях. Встретившись, две компании устроили драку, в ходе которой юноша получил смертельные ножевые ранения. По обвинениям в убийстве задержаны семь уроженцев Средней Азии, шесть из них сразу были отправлены в СИЗО. Один из них пытался покинуть Россию, но был обнаружен в аэропорту и присоединился к арестованным соучастникам. После трагедии силовики провели массовые проверки мигрантов в Челябинске. Они выявили около тысячи случаев нарушения миграционного законодательства, из РФ по итогам разбирательств выдворили несколько сот гастарбайтеров.

Четырем фигурантам дела об убийстве подростка в Челябинске продлили арест на два месяца. Об этом сообщили 7 июня в прокуратуре Челябинской области. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок содержания под стражей для обвиняемых продлен на два месяца», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Речь идет о главном обвиняемом — Шахроме Мирове (по версии следствия, именно он нанес удар ножом потерпевшему), а также Нажмиддине Имомове и несовершеннолетних братьях Зоире и Тоире Д. Подростка зарезали в Челябинске возле ТРК «Космос» в ночь на 9 апреля. Конфликт начался в социальных сетях. Встретившись, две компании устроили драку, в ходе которой юноша получил смертельные ножевые ранения. По обвинениям в убийстве задержаны семь уроженцев Средней Азии, шесть из них сразу были отправлены в СИЗО. Один из них пытался покинуть Россию, но был обнаружен в аэропорту и присоединился к арестованным соучастникам. После трагедии силовики провели массовые проверки мигрантов в Челябинске. Они выявили около тысячи случаев нарушения миграционного законодательства, из РФ по итогам разбирательств выдворили несколько сот гастарбайтеров.