За убийство подростка в Челябинске арестовали четырех выходцев из Средней Азии. Фото

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Суд отправил всех четырех обвиняемых в СИЗО на два месяца Фото:

В Челябинске отправили за решетку четырех участников конфликта, закончившегося поножовщиной и смертью подростка. Все они выходцы из Средней Азии. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, обвиняемые проведут в СИЗО два месяца.

Первым в СИЗО отправили главного обвиняемого — Шахрома Мирова. По версии следствия, именно он нанес удар ножом потрпевшему. Следом за Мировым за решетку на тот же срок отправили несовершеннолетних братьев Зоира и Тоира Д. Заседание по последнему обвиняемому, Нажмиддину Имомову, пришлось отложить из-за отсутствия адвоката. Спустя полтора часа ожидания адвокат появился: так же, как ранее его коллеги, он пытался убедить суд не брать подзащитного под стражу. Как выяснилось, у Имомова трое детей и в России он не зарегистрирован.

В ходе всех четырех заседаний обвиняемые не признали вину. Только Миров частично сознался в произошедшем.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что сотрудники главка осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного по обстоятельствам совершения особо тяжкого преступления. Полицейскими принимаются все необходимые меры для установления объективной картины произошедшего.

Подростка зарезали возле компьютерного клуба в ТРК «Космос». По версии следствия, причиной стал бытовой конфликт, который начался в социальных сетях. В итоге две компании встретились для выяснения отношений, завязалась драка, в ходе которой подростку нанесли несколько смертельных ударов ножом.

Суд Миров. Челябинск
Главного обвиняемого в убийстве школьника — Шахрома Мирова — отправили в СИЗО до 10 июня. Как и его предполагаемых соучастников
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Суд Имомов. Челябинск
Нажмиддин Имомов прятал лицо при избрании меры пресечения
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В Челябинске отправили за решетку четырех участников конфликта, закончившегося поножовщиной и смертью подростка. Все они выходцы из Средней Азии. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, обвиняемые проведут в СИЗО два месяца. Первым в СИЗО отправили главного обвиняемого — Шахрома Мирова. По версии следствия, именно он нанес удар ножом потрпевшему. Следом за Мировым за решетку на тот же срок отправили несовершеннолетних братьев Зоира и Тоира Д. Заседание по последнему обвиняемому, Нажмиддину Имомову, пришлось отложить из-за отсутствия адвоката. Спустя полтора часа ожидания адвокат появился: так же, как ранее его коллеги, он пытался убедить суд не брать подзащитного под стражу. Как выяснилось, у Имомова трое детей и в России он не зарегистрирован. В ходе всех четырех заседаний обвиняемые не признали вину. Только Миров частично сознался в произошедшем. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что сотрудники главка осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного по обстоятельствам совершения особо тяжкого преступления. Полицейскими принимаются все необходимые меры для установления объективной картины произошедшего. Подростка зарезали возле компьютерного клуба в ТРК «Космос». По версии следствия, причиной стал бытовой конфликт, который начался в социальных сетях. В итоге две компании встретились для выяснения отношений, завязалась драка, в ходе которой подростку нанесли несколько смертельных ударов ножом.
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Ссылки по теме
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