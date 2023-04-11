Суд отправил всех четырех обвиняемых в СИЗО на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отправили за решетку четырех участников конфликта, закончившегося поножовщиной и смертью подростка. Все они выходцы из Средней Азии. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, обвиняемые проведут в СИЗО два месяца.

Первым в СИЗО отправили главного обвиняемого — Шахрома Мирова. По версии следствия, именно он нанес удар ножом потрпевшему. Следом за Мировым за решетку на тот же срок отправили несовершеннолетних братьев Зоира и Тоира Д. Заседание по последнему обвиняемому, Нажмиддину Имомову, пришлось отложить из-за отсутствия адвоката. Спустя полтора часа ожидания адвокат появился: так же, как ранее его коллеги, он пытался убедить суд не брать подзащитного под стражу. Как выяснилось, у Имомова трое детей и в России он не зарегистрирован.

В ходе всех четырех заседаний обвиняемые не признали вину. Только Миров частично сознался в произошедшем.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что сотрудники главка осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного по обстоятельствам совершения особо тяжкого преступления. Полицейскими принимаются все необходимые меры для установления объективной картины произошедшего.

Подростка зарезали возле компьютерного клуба в ТРК «Космос». По версии следствия, причиной стал бытовой конфликт, который начался в социальных сетях. В итоге две компании встретились для выяснения отношений, завязалась драка, в ходе которой подростку нанесли несколько смертельных ударов ножом.

Главного обвиняемого в убийстве школьника — Шахрома Мирова — отправили в СИЗО до 10 июня. Как и его предполагаемых соучастников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нажмиддин Имомов прятал лицо при избрании меры пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU