Авиакомпания объяснила высокую разницу стоимости билетов в городах ЯНАО

Билеты на рейс из Надыма дешевле, потому что его субсидируют власти ЯНАО
Билеты из Нового Уренгоя (ЯНАО) дороже, чем из Надыма, потому что рейс является коммерческим. Поэтому билеты в Тюмень стоят так дорого, сообщили представители авиакомпании «Ямал» комментариях в telegram-канале главы округа Дмитрия Артюхова, отвечая на жалобы ямальцев.
«Билеты на рейс из Надыма в Тюмень субсидирует правительство ЯНАО. Поэтому стоимость отличается от коммерческого рейса Новый Уренгой — Тюмень», — говорится в сообщении.
Ранее ямальцы пожаловались Артюхову на высокую разницу в стоимости билетов в городах ЯНАО. Разница на билеты составляла десятки тысяч рублей.
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