Авиакомпания объяснила высокую разницу стоимости билетов в городах ЯНАО

Билеты из Нового Уренгоя в Тюмень дороже из-за коммерческого рейса авиакомпании

07 июня 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Билеты на рейс из Надыма дешевле, потому что его субсидируют власти ЯНАО Фото: Антон Белицкий © URA.RU Билеты из Нового Уренгоя (ЯНАО) дороже, чем из Надыма, потому что рейс является коммерческим. Поэтому билеты в Тюмень стоят так дорого, сообщили представители авиакомпании «Ямал» комментариях в telegram-канале главы округа Дмитрия Артюхова, отвечая на жалобы ямальцев. «Билеты на рейс из Надыма в Тюмень субсидирует правительство ЯНАО. Поэтому стоимость отличается от коммерческого рейса Новый Уренгой — Тюмень», — говорится в сообщении. Ранее ямальцы пожаловались Артюхову на высокую разницу в стоимости билетов в городах ЯНАО. Разница на билеты составляла десятки тысяч рублей.

Билеты из Нового Уренгоя (ЯНАО) дороже, чем из Надыма, потому что рейс является коммерческим. Поэтому билеты в Тюмень стоят так дорого, сообщили представители авиакомпании «Ямал» комментариях в telegram-канале главы округа Дмитрия Артюхова, отвечая на жалобы ямальцев. «Билеты на рейс из Надыма в Тюмень субсидирует правительство ЯНАО. Поэтому стоимость отличается от коммерческого рейса Новый Уренгой — Тюмень», — говорится в сообщении. Ранее ямальцы пожаловались Артюхову на высокую разницу в стоимости билетов в городах ЯНАО. Разница на билеты составляла десятки тысяч рублей.