06 июня 2023

Авиакомпания объяснила высокую разницу стоимости билетов в городах ЯНАО

Билеты из Нового Уренгоя в Тюмень дороже из-за коммерческого рейса авиакомпании
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево. Москва, авиабилеты
Билеты на рейс из Надыма дешевле, потому что его субсидируют власти ЯНАО Фото:

Билеты из Нового Уренгоя (ЯНАО) дороже, чем из Надыма, потому что рейс является коммерческим. Поэтому билеты в Тюмень стоят так дорого, сообщили представители авиакомпании «Ямал» комментариях в telegram-канале главы округа Дмитрия Артюхова, отвечая на жалобы ямальцев.

«Билеты на рейс из Надыма в Тюмень субсидирует правительство ЯНАО. Поэтому стоимость отличается от коммерческого рейса Новый Уренгой — Тюмень», — говорится в сообщении.

Ранее ямальцы пожаловались Артюхову на высокую разницу в стоимости билетов в городах ЯНАО. Разница на билеты составляла десятки тысяч рублей.

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Билеты из Нового Уренгоя (ЯНАО) дороже, чем из Надыма, потому что рейс является коммерческим. Поэтому билеты в Тюмень стоят так дорого, сообщили представители авиакомпании «Ямал» комментариях в telegram-канале главы округа Дмитрия Артюхова, отвечая на жалобы ямальцев. «Билеты на рейс из Надыма в Тюмень субсидирует правительство ЯНАО. Поэтому стоимость отличается от коммерческого рейса Новый Уренгой — Тюмень», — говорится в сообщении. Ранее ямальцы пожаловались Артюхову на высокую разницу в стоимости билетов в городах ЯНАО. Разница на билеты составляла десятки тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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