Полиция задержала курьеров телефонных мошенников, обманувших пермяков на миллионы

07 июня 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Полиция ловила курьеров по всему Пермскому краю Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полицейские в Пермском крае задержали несколько курьеров телефонных мошенников. Они забирали деньги у обманутых жертв и передавали их кураторам. Всего от их действий пострадали десятки пожилых пермяков, общий ущерб составляет несколько миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по краю. «В г. Верещагино полицейские задержали с поличным двух братьев — уроженцев одной из среднеазиатских стран, которые подозреваются в совершении девяти эпизодов мошенничества. Общий ущерб от их действий составил около 2,5 млн рублей», — говорится на сайте. На братьев завели уголовное дало по статье о мошенничестве, одного из них поместили под стражу, второго отправили на домашний арест. Позже та же группа оперативников поймала еще несколько курьеров в Губахе и Перми, которые работали на разных мошенников. У фигурантов уголовных дел силовики изъяли около 360 тысяч рублей, которые вернули потерпевшим. Однако до этого злоумышленники смогли обмануть жителей края на общую сумму шесть млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Полицейские в Пермском крае задержали несколько курьеров телефонных мошенников. Они забирали деньги у обманутых жертв и передавали их кураторам. Всего от их действий пострадали десятки пожилых пермяков, общий ущерб составляет несколько миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по краю. «В г. Верещагино полицейские задержали с поличным двух братьев — уроженцев одной из среднеазиатских стран, которые подозреваются в совершении девяти эпизодов мошенничества. Общий ущерб от их действий составил около 2,5 млн рублей», — говорится на сайте. На братьев завели уголовное дало по статье о мошенничестве, одного из них поместили под стражу, второго отправили на домашний арест. Позже та же группа оперативников поймала еще несколько курьеров в Губахе и Перми, которые работали на разных мошенников. У фигурантов уголовных дел силовики изъяли около 360 тысяч рублей, которые вернули потерпевшим. Однако до этого злоумышленники смогли обмануть жителей края на общую сумму шесть млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.