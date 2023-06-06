06 июня 2023

Полиция задержала курьеров телефонных мошенников, обманувших пермяков на миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ловила курьеров по всему Пермскому краю Фото:

Полицейские в Пермском крае задержали несколько курьеров телефонных мошенников. Они забирали деньги у обманутых жертв и передавали их кураторам. Всего от их действий пострадали десятки пожилых пермяков, общий ущерб составляет несколько миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по краю.

«В г. Верещагино полицейские задержали с поличным двух братьев — уроженцев одной из среднеазиатских стран, которые подозреваются в совершении девяти эпизодов мошенничества. Общий ущерб от их действий составил около 2,5 млн рублей», — говорится на сайте. На братьев завели уголовное дало по статье о мошенничестве, одного из них поместили под стражу, второго отправили на домашний арест.

Позже та же группа оперативников поймала еще несколько курьеров в Губахе и Перми, которые работали на разных мошенников. У фигурантов уголовных дел силовики изъяли около 360 тысяч рублей, которые вернули потерпевшим. Однако до этого злоумышленники смогли обмануть жителей края на общую сумму шесть млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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Полицейские в Пермском крае задержали несколько курьеров телефонных мошенников. Они забирали деньги у обманутых жертв и передавали их кураторам. Всего от их действий пострадали десятки пожилых пермяков, общий ущерб составляет несколько миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по краю. «В г. Верещагино полицейские задержали с поличным двух братьев — уроженцев одной из среднеазиатских стран, которые подозреваются в совершении девяти эпизодов мошенничества. Общий ущерб от их действий составил около 2,5 млн рублей», — говорится на сайте. На братьев завели уголовное дало по статье о мошенничестве, одного из них поместили под стражу, второго отправили на домашний арест. Позже та же группа оперативников поймала еще несколько курьеров в Губахе и Перми, которые работали на разных мошенников. У фигурантов уголовных дел силовики изъяли около 360 тысяч рублей, которые вернули потерпевшим. Однако до этого злоумышленники смогли обмануть жителей края на общую сумму шесть млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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