В Минздраве РФ сообщили об увеличении числа погибших из-за опасного сидра

В России 30 человек погибли в результате отравления сидром. Всего из-за суррогатного алкоголя пострадали 96 граждан, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
«30 человек скончались из-за отравления сидром, трое находятся в крайне тяжелом состоянии», — заявили в Минздраве. В ведомстве уточнили, всего пострадали 96 человек. Кроме того, среди пострадавших пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина.
Ранее стало известно о массовом отравлении сидром по территории всей России. В Госдуме предложили начать внеплановые проверки производителей пивных напитков. Также сообщалось, что в Ульяновске был арестован подозреваемый в производстве опасного алкоголя. Им оказался самарский бизнесмен.
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