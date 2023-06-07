В Минздраве РФ сообщили об увеличении числа погибших из-за опасного сидра

Минздрав РФ: число погибших от отравления сидром увеличилось до 30 человек
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Скорая помощь. Челябинск, минздрав, реанимация, медицина, врач, медик, скорая помошь
Уже 96 человек пострадали из-за отравления сидром, сообщают в Минздраве Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

В России 30 человек погибли в результате отравления сидром. Всего из-за суррогатного алкоголя пострадали 96 граждан, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«30 человек скончались из-за отравления сидром, трое находятся в крайне тяжелом состоянии», — заявили в Минздраве. В ведомстве уточнили, всего пострадали 96 человек. Кроме того, среди пострадавших пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Ранее стало известно о массовом отравлении сидром по территории всей России. В Госдуме предложили начать внеплановые проверки производителей пивных напитков. Также сообщалось, что в Ульяновске был арестован подозреваемый в производстве опасного алкоголя. Им оказался самарский бизнесмен.

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В России 30 человек погибли в результате отравления сидром. Всего из-за суррогатного алкоголя пострадали 96 граждан, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. «30 человек скончались из-за отравления сидром, трое находятся в крайне тяжелом состоянии», — заявили в Минздраве. В ведомстве уточнили, всего пострадали 96 человек. Кроме того, среди пострадавших пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина. Ранее стало известно о массовом отравлении сидром по территории всей России. В Госдуме предложили начать внеплановые проверки производителей пивных напитков. Также сообщалось, что в Ульяновске был арестован подозреваемый в производстве опасного алкоголя. Им оказался самарский бизнесмен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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