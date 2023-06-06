Суд арестовал подозреваемого в производстве смертельного сидра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Мужчина пробудет под стражей два месяца Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

В Ульяновске на два месяца арестовали подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Самарский бизнесмен заключен под стражу в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром», — рассказали в пресс-службе суда. Об этом сообщает РИА Новости.

В Димитровграде Ульяновской области 5 июня произошло массовое отравление, в результате которого погибли десятки людей из-за употребления суррогатного сидра. URA.RU давало краткую сводку по происшествию. В ходе расследования было выявлено, что суррогатный сидр, которым были отравлены люди, содержал метанол и этилбутират.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ульяновске на два месяца арестовали подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Самарский бизнесмен заключен под стражу в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром», — рассказали в пресс-службе суда. Об этом сообщает РИА Новости. В Димитровграде Ульяновской области 5 июня произошло массовое отравление, в результате которого погибли десятки людей из-за употребления суррогатного сидра. URA.RU давало краткую сводку по происшествию. В ходе расследования было выявлено, что суррогатный сидр, которым были отравлены люди, содержал метанол и этилбутират.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...