Суд арестовал подозреваемого в производстве смертельного сидра

В Ульяновске на два месяца арестовали подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Самарский бизнесмен заключен под стражу в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром», — рассказали в пресс-службе суда. Об этом сообщает РИА Новости.
В Димитровграде Ульяновской области 5 июня произошло массовое отравление, в результате которого погибли десятки людей из-за употребления суррогатного сидра. URA.RU давало краткую сводку по происшествию. В ходе расследования было выявлено, что суррогатный сидр, которым были отравлены люди, содержал метанол и этилбутират.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!