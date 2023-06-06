Госдума просит начать внеплановые проверки пивного бизнеса

В России планируют начать внеплановые проверки производителей пива. Общественная потребительская инициатива (ОПИ) совместно с депутатами Госдумы РФ направили такое предложение в правительство, Минпромторг, Генпрокуратуру и Росалкогольрегулирование.
«В России предлагают возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Причиной такой инициативы стало массовое отравление граждан из ряда регионов напитком „Мистер Сидр“», — передает данные предложения депутатов Госдумы и ОПИ газета «Известия».
Ранее URA.RU сообщало, что в России число граждан, получивших отравление суррогатным сидром, выросло до 90 человек. При этом по данным Минздрава 29 россиян скончались от употребления некачественным алкоголем «Мистер Сидр». Также агентство рассказывало, что суд арестовал на два месяца подозреваемого в производстве суррогатного сидра.
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