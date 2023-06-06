Тренер из ЯНАО участвует в телешоу, чтобы открыть собственный спортзал

Тренер по боксу Саттар Мамедов из Ноябрьска участвует в шоу «Суперниндзя на СТС»

07 июня 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

В отборочном туре принимали участие сотни претендентов Фото: Анна Майорова © URA.RU Мечта открыть собственный спортивный зал заставила тренера из Ноябрьска (ЯНАО) Саттара Мамедова участвовать в спортивном проекте на канале СТС. Профессиональный боксер решил побороться за главный приз в 5 млн рублей. «Я оставил заявку, со мной связались их продюсеры и сообщили, что я принят на проект и нужно будет пройти первый отборочный тур», — поделился спортсмен в беседе с корреспондентом URA.RU. Для участия в отборе Саттара отправили в Красноярск. Все участники должны были проехать по трассе за 3 минуты на автомобиле. За короткий промежуток времени участник также проходил испытание: подъем по канату, челночный бег, прыжки и подтягивание на перекладине. В отборочных соревнованиях в Красноярске участвовало 200 претендентов, из которых на шоу пройдут только 50. Отбор проходил также в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Казахстане и Армении. Саттар работает персональным тренером в клубе смешанных единоборств «Гладиатор», тренирует как детей и подростков, так и взрослых. Сейчас он подыскивает зал, чтобы арендовать его арендовать и работать уже на себя, а не по найму. «Тренируюсь и готовлюсь к проекту. Я хочу победить и открыть свой собственный спортивный зал», — поделился боксер в беседе с корреспондентом URA.RU.

Мечта открыть собственный спортивный зал заставила тренера из Ноябрьска (ЯНАО) Саттара Мамедова участвовать в спортивном проекте на канале СТС. Профессиональный боксер решил побороться за главный приз в 5 млн рублей. «Я оставил заявку, со мной связались их продюсеры и сообщили, что я принят на проект и нужно будет пройти первый отборочный тур», — поделился спортсмен в беседе с корреспондентом URA.RU. Для участия в отборе Саттара отправили в Красноярск. Все участники должны были проехать по трассе за 3 минуты на автомобиле. За короткий промежуток времени участник также проходил испытание: подъем по канату, челночный бег, прыжки и подтягивание на перекладине. В отборочных соревнованиях в Красноярске участвовало 200 претендентов, из которых на шоу пройдут только 50. Отбор проходил также в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Казахстане и Армении. Саттар работает персональным тренером в клубе смешанных единоборств «Гладиатор», тренирует как детей и подростков, так и взрослых. Сейчас он подыскивает зал, чтобы арендовать его арендовать и работать уже на себя, а не по найму. «Тренируюсь и готовлюсь к проекту. Я хочу победить и открыть свой собственный спортивный зал», — поделился боксер в беседе с корреспондентом URA.RU.