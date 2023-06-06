06 июня 2023

Власти ликвидируют заброшенные деревни недалеко от Перми

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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, деревня, бездорожье, дорога без асфальта
Деревня Деники пустует с 1992 года Фото:

В заксобрании Пермского края рассмотрят законопроект о ликвидации двух заброшенных деревень в Ильинском округе. На рассмотрение проект внес глава округа Виталий Пепеляев, соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

«Населенные пункты деревня Деники и деревня Ромаши подлежат исключению из учетных данных административно-территориального деления Пермского края», — говорится в документе. На 2020 год в обеих деревнях никого не проживало.

По результатам обследования в обеих деревня на 2023 году не было обнаружено ни одного жилого строения. Последний житель Деники умер в 1992 году, в Ромаши — в 2018 году. Ранее краевые власти уже принимали решение ликвидировать несколько деревень в Коми округе и в районе Крайнего Севера.

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В заксобрании Пермского края рассмотрят законопроект о ликвидации двух заброшенных деревень в Ильинском округе. На рассмотрение проект внес глава округа Виталий Пепеляев, соответствующий документ опубликован на сайте парламента. «Населенные пункты деревня Деники и деревня Ромаши подлежат исключению из учетных данных административно-территориального деления Пермского края», — говорится в документе. На 2020 год в обеих деревнях никого не проживало. По результатам обследования в обеих деревня на 2023 году не было обнаружено ни одного жилого строения. Последний житель Деники умер в 1992 году, в Ромаши — в 2018 году. Ранее краевые власти уже принимали решение ликвидировать несколько деревень в Коми округе и в районе Крайнего Севера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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