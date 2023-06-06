Власти ликвидируют заброшенные деревни недалеко от Перми

07 июня 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Деревня Деники пустует с 1992 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В заксобрании Пермского края рассмотрят законопроект о ликвидации двух заброшенных деревень в Ильинском округе. На рассмотрение проект внес глава округа Виталий Пепеляев, соответствующий документ опубликован на сайте парламента. «Населенные пункты деревня Деники и деревня Ромаши подлежат исключению из учетных данных административно-территориального деления Пермского края», — говорится в документе. На 2020 год в обеих деревнях никого не проживало. По результатам обследования в обеих деревня на 2023 году не было обнаружено ни одного жилого строения. Последний житель Деники умер в 1992 году, в Ромаши — в 2018 году. Ранее краевые власти уже принимали решение ликвидировать несколько деревень в Коми округе и в районе Крайнего Севера.

В заксобрании Пермского края рассмотрят законопроект о ликвидации двух заброшенных деревень в Ильинском округе. На рассмотрение проект внес глава округа Виталий Пепеляев, соответствующий документ опубликован на сайте парламента. «Населенные пункты деревня Деники и деревня Ромаши подлежат исключению из учетных данных административно-территориального деления Пермского края», — говорится в документе. На 2020 год в обеих деревнях никого не проживало. По результатам обследования в обеих деревня на 2023 году не было обнаружено ни одного жилого строения. Последний житель Деники умер в 1992 году, в Ромаши — в 2018 году. Ранее краевые власти уже принимали решение ликвидировать несколько деревень в Коми округе и в районе Крайнего Севера.