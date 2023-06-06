Партии определились с кандидатами на выборы губернатора ЯНАО. Инсайд

Все парламентские партии выдвинут кандидатов на выборы губернатора ЯНАО

07 июня 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Выборы губернатора ЯНАО пройдут осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Все парламентские партии выдвинут своих кандидатов на выборы губернатора ЯНАО. Как сообщил URA.RU источник в окружном истеблишменте, сильных соперников у действующего главы региона Дмитрия Артюхова, как и пять лет назад, не будет. «Помимо Артюхова (представляет „Единую Россию“) баллотироваться будут глава реготделения „Справедливой России“ Максим Лазарев, депутат Нового Уренгоя от КПРФ Алибек Джабуев и замруководителя депутатской фракции ЛДПР Александр Голубенко», — сообщил источник. Голубенко в 2018 году уже выдвигался на пост губернатора и получил всего два депутатских голоса в свою поддержку. В избирком ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников выдвинется на выборы губернатора Тюменской области. Его кандидатуру предложил лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев.

Все парламентские партии выдвинут своих кандидатов на выборы губернатора ЯНАО. Как сообщил URA.RU источник в окружном истеблишменте, сильных соперников у действующего главы региона Дмитрия Артюхова, как и пять лет назад, не будет. «Помимо Артюхова (представляет „Единую Россию“) баллотироваться будут глава реготделения „Справедливой России“ Максим Лазарев, депутат Нового Уренгоя от КПРФ Алибек Джабуев и замруководителя депутатской фракции ЛДПР Александр Голубенко», — сообщил источник. Голубенко в 2018 году уже выдвигался на пост губернатора и получил всего два депутатских голоса в свою поддержку. В избирком ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников выдвинется на выборы губернатора Тюменской области. Его кандидатуру предложил лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев.