Прокуратура проверит Свердловскую детскую железную дорогу из-за схода вагонов

На детской железной дороге в результате инцидента никто не пострадал Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Транспортная прокуратура проверит Свердловскую детскую железную дорогу в Екатеринбурге, где вечером 7 июня два вагона сошли с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что 7 июня 2023 года на территории Свердловской детской железной дороги произошел сход двух вагонов двумя колесными парами без их опрокидывания. Во время происшествия поезд следовал по заданному маршруту без пассажиров, пострадавших нет», — уточнили в Уральской транспортная прокуратуре. Также нет повреждений и на самой железной дороге.

Прокуратура проведет проверку, чтобы выяснить, соблюдалось ли законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и защите прав потребителей. «В настоящее время вагоны поставлены на рельсы, движение поезда восстановлено», — заявили в ведомстве.