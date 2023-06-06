06 июня 2023

Губернатор Моор протестирует новую пиар-стратегию

Александр Моор продемонстрирует хорошие отношения с топовыми федеральными руководителями
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор встретится с несколькими федеральными руководителями из Москвы Фото:

На этой неделе пиар-стратегия губернатора Тюменской области Александра Моора — показать тюменцам, что у него хорошие отношения с топовыми федеральными руководителями. На ближайшие несколько дней у главы региона запланированы несколько важных встреч.

«Сегодня в Тюмени уже побывал глава Минтруда Антон Котяков, в четверг в областном правительстве окружное совещание проведет кремлевский куратор межнациональной тематики [Магомедсалам] Магомедов, а в праздничные ожидается визит еще одного федерального VIP. Его имя пока не называется из-за подвижного графика», — поделился собеседник агентства.

Встречи с федеральными руководителями, которые регулярно появляются в календаре Моора с февраля, дают четкий сигнал тюменцам: ваш губернатор признается столичным бомондом, как соратник со связями, с которым приятно иметь дело. Александр Моор уже получил поддержку президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

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На этой неделе пиар-стратегия губернатора Тюменской области Александра Моора — показать тюменцам, что у него хорошие отношения с топовыми федеральными руководителями. На ближайшие несколько дней у главы региона запланированы несколько важных встреч. «Сегодня в Тюмени уже побывал глава Минтруда Антон Котяков, в четверг в областном правительстве окружное совещание проведет кремлевский куратор межнациональной тематики [Магомедсалам] Магомедов, а в праздничные ожидается визит еще одного федерального VIP. Его имя пока не называется из-за подвижного графика», — поделился собеседник агентства. Встречи с федеральными руководителями, которые регулярно появляются в календаре Моора с февраля, дают четкий сигнал тюменцам: ваш губернатор признается столичным бомондом, как соратник со связями, с которым приятно иметь дело. Александр Моор уже получил поддержку президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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