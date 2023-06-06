Губернатор Моор протестирует новую пиар-стратегию

На этой неделе пиар-стратегия губернатора Тюменской области Александра Моора — показать тюменцам, что у него хорошие отношения с топовыми федеральными руководителями. На ближайшие несколько дней у главы региона запланированы несколько важных встреч.
«Сегодня в Тюмени уже побывал глава Минтруда Антон Котяков, в четверг в областном правительстве окружное совещание проведет кремлевский куратор межнациональной тематики [Магомедсалам] Магомедов, а в праздничные ожидается визит еще одного федерального VIP. Его имя пока не называется из-за подвижного графика», — поделился собеседник агентства.
Встречи с федеральными руководителями, которые регулярно появляются в календаре Моора с февраля, дают четкий сигнал тюменцам: ваш губернатор признается столичным бомондом, как соратник со связями, с которым приятно иметь дело. Александр Моор уже получил поддержку президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.
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