Губернатор Моор протестирует новую пиар-стратегию

Александр Моор продемонстрирует хорошие отношения с топовыми федеральными руководителями

07 июня 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Александр Моор встретится с несколькими федеральными руководителями из Москвы Фото: Сергей Русанов © URA.RU На этой неделе пиар-стратегия губернатора Тюменской области Александра Моора — показать тюменцам, что у него хорошие отношения с топовыми федеральными руководителями. На ближайшие несколько дней у главы региона запланированы несколько важных встреч. «Сегодня в Тюмени уже побывал глава Минтруда Антон Котяков, в четверг в областном правительстве окружное совещание проведет кремлевский куратор межнациональной тематики [Магомедсалам] Магомедов, а в праздничные ожидается визит еще одного федерального VIP. Его имя пока не называется из-за подвижного графика», — поделился собеседник агентства. Встречи с федеральными руководителями, которые регулярно появляются в календаре Моора с февраля, дают четкий сигнал тюменцам: ваш губернатор признается столичным бомондом, как соратник со связями, с которым приятно иметь дело. Александр Моор уже получил поддержку президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

На этой неделе пиар-стратегия губернатора Тюменской области Александра Моора — показать тюменцам, что у него хорошие отношения с топовыми федеральными руководителями. На ближайшие несколько дней у главы региона запланированы несколько важных встреч. «Сегодня в Тюмени уже побывал глава Минтруда Антон Котяков, в четверг в областном правительстве окружное совещание проведет кремлевский куратор межнациональной тематики [Магомедсалам] Магомедов, а в праздничные ожидается визит еще одного федерального VIP. Его имя пока не называется из-за подвижного графика», — поделился собеседник агентства. Встречи с федеральными руководителями, которые регулярно появляются в календаре Моора с февраля, дают четкий сигнал тюменцам: ваш губернатор признается столичным бомондом, как соратник со связями, с которым приятно иметь дело. Александр Моор уже получил поддержку президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.