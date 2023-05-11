Губернатор Моор отчитался об успехах перед Путиным: самое важное

Александр Моор доложил Путину о ситуации в регионе и заручился поддержкой перед выборами

11 мая 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Александр Моор отчитался перед Путиным перед выборами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент России Владимир Путин 11 мая встретился с тюменским губернатором Александром Моором. Глава региона доложил российскому лидеру о положении дел в регионе и заручился поддержкой на свои предстоящие выборы, которые пройдут в сентябре 2023 года. URA.RU сообщает о самом важном из прозвучавшего на встрече. Владимир Путин поддержал кандидатуру Моора на предстоящие сентябрьские выборы губернатора Тюменской области.

Моор доложил о следующих мерах поддержки мобилизованных: единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, выплаты в случае ранения или смерти, приобретение дополнительного оборудования для мобилизованных (в прошлом году Тюменская область потратила на это 1 млрд рублей), бесплатное двухразовое питание в школах для детей мобилизованных, бесплатное посещение кружков и секций дополнительного образования, открытие 80 социальных гостиных для семей мобилизованных.

Путина порадовали успехи Тюменской области в части демографии. С 2019 по 2022 год население увеличилось на 50 тысяч человек.

Президент отметил скачок ввода в эксплуатацию многоквартирного жилья с 2021 по 2022 год.

Губернатор, в случае переизбрания, пообещал построить межвузовский кампус в течение 5 лет.

Главный корпус ТюмГУ будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

Владимир Путин похвалил здание аэропорта в Тобольске, построенное в 2021 году.

Президент отчитал губернатора за высокую аварийность на дорогах. Моор пообещал улучшить показатель Губернатора Тюменской области в ближайшее время ожидает еще один важный предвыборный визит. Глава региона отправится в ХМАО, чтобы принять участие в партийной предвыборной конференции ЕР. Встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Тюменской области Александра Моора Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 11 мая встретился с тюменским губернатором Александром Моором. Глава региона доложил российскому лидеру о положении дел в регионе и заручился поддержкой на свои предстоящие выборы, которые пройдут в сентябре 2023 года. URA.RU сообщает о самом важном из прозвучавшего на встрече. Губернатора Тюменской области в ближайшее время ожидает еще один важный предвыборный визит. Глава региона отправится в ХМАО, чтобы принять участие в партийной предвыборной конференции ЕР.