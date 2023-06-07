Гладков поручил привезти в обстреливаемый Шебекино мини-генераторы для зарядки телефонов 07 июня 2023 в 23:51 Размер текста - 17 + Мини-генераторы поставят в обесточенный город Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям города Шебекино Белгородской области, который находится под обстрелом и в данный момент обесточен, необходимо привезти мини-генераторы для зарядных устройств мобильных телефонов. Такое поручение дал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Поставил задачу главе округа Владимиру Николаевичу Жданову привезти маленькие генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны, те, кто там остается», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале . Он уточнил, что там еще остались жители, которые категорически отказываются уезжать в Белгород по различным причинам. Уговорить удалось 83-летнего мужчину с супругой и еще одну женщину. Обстрел города Шебекино периодически повторяется с января 2023 года. 7 июня по информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, обстрел велся из РСЗО «Град». В этот район попали порядка 60 снарядов. Жителям города Шебекино Белгородской области, который находится под обстрелом и в данный момент обесточен, необходимо привезти мини-генераторы для зарядных устройств мобильных телефонов. Такое поручение дал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Поставил задачу главе округа Владимиру Николаевичу Жданову привезти маленькие генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны, те, кто там остается», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что там еще остались жители, которые категорически отказываются уезжать в Белгород по различным причинам. Уговорить удалось 83-летнего мужчину с супругой и еще одну женщину. Обстрел города Шебекино периодически повторяется с января 2023 года. 7 июня по информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, обстрел велся из РСЗО «Град». В этот район попали порядка 60 снарядов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям