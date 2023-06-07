07 июня 2023

Зеленский: график начала наступления ВСУ утвержден

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, ВСУ
Владимир Зеленский раскрыл немецкому изданию свои планы по наступлению Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

График начала наступления Вооруженных сил Украины утвержден. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы утвердили график начала движения наших войск. Решения приняты», — поделился своими планами Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.

Также Зеленский рассказал Bild о шоке, который испытал в связи с реакцией Красного Креста и ООН на инцидент с Каховской ГЭС, передает «Федеральное агентство новостей». Согласно словами украинского лидера, крупнейшие всемирные организации не дали ответ на просьбы помочь, либо просто ответили «дипломатическим отказом».

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График начала наступления Вооруженных сил Украины утвержден. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Мы утвердили график начала движения наших войск. Решения приняты», — поделился своими планами Зеленский в интервью немецкому изданию Bild. Также Зеленский рассказал Bild о шоке, который испытал в связи с реакцией Красного Креста и ООН на инцидент с Каховской ГЭС, передает «Федеральное агентство новостей». Согласно словами украинского лидера, крупнейшие всемирные организации не дали ответ на просьбы помочь, либо просто ответили «дипломатическим отказом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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