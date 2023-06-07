Зеленский: график начала наступления ВСУ утвержден

08 июня 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский раскрыл немецкому изданию свои планы по наступлению Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине График начала наступления Вооруженных сил Украины утвержден. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Мы утвердили график начала движения наших войск. Решения приняты», — поделился своими планами Зеленский в интервью немецкому изданию Bild. Также Зеленский рассказал Bild о шоке, который испытал в связи с реакцией Красного Креста и ООН на инцидент с Каховской ГЭС, передает «Федеральное агентство новостей». Согласно словами украинского лидера, крупнейшие всемирные организации не дали ответ на просьбы помочь, либо просто ответили «дипломатическим отказом».

График начала наступления Вооруженных сил Украины утвержден. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «Мы утвердили график начала движения наших войск. Решения приняты», — поделился своими планами Зеленский в интервью немецкому изданию Bild. Также Зеленский рассказал Bild о шоке, который испытал в связи с реакцией Красного Креста и ООН на инцидент с Каховской ГЭС, передает «Федеральное агентство новостей». Согласно словами украинского лидера, крупнейшие всемирные организации не дали ответ на просьбы помочь, либо просто ответили «дипломатическим отказом».