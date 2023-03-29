Мэр из ХМАО расширит кладбище и облагородит парки

29 марта 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

В Югорске расширят в 2023 году расширят кладбище и благоустроят парки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Югорске (ХМАО) в рамках реализации программы по благоустройству городской среды, в 2023 году планируются работы по расширению городского кладбища, а также по реконструкции парков. О планах администрации сообщил глава города Алексей Харлов. «Хочу поделиться планами по благоустройству города в этом году: продолжаем развивать парк по улице Менделеева, городской парк на Ленина давно требует обновления. Планируем работы по расширению городского кладбища», — написал Алексей Харлов в своем telegram-канале. В парке по улице Ленина на 2023 год запланированы проектно-изыскательные работы, по улице Менделеева будет построена входная группа, оборудованы площадки для занятий спортом и выгула собак. Также мэр сообщил, что в городе появится еще несколько теплых остановок, будет построен наземный железнодорожный переход с выходом на улицу Толстого, построено несколько новых детских площадок, будут проведены работы по улучшению качества освещения. Также продолжатся работы по прокладке новых пешеходных дорожек, в частности будет увеличена продолжительность тротуара по улице Арантурской. Ранее URA.RU рассказало, что Харлов назвал приоритетные задачи для городской администрации. Это расселение горожан из аварийного жилья, развитие социальной сферы, благоустройство и модернизация ЖКХ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Югорске (ХМАО) в рамках реализации программы по благоустройству городской среды, в 2023 году планируются работы по расширению городского кладбища, а также по реконструкции парков. О планах администрации сообщил глава города Алексей Харлов. «Хочу поделиться планами по благоустройству города в этом году: продолжаем развивать парк по улице Менделеева, городской парк на Ленина давно требует обновления. Планируем работы по расширению городского кладбища», — написал Алексей Харлов в своем telegram-канале. В парке по улице Ленина на 2023 год запланированы проектно-изыскательные работы, по улице Менделеева будет построена входная группа, оборудованы площадки для занятий спортом и выгула собак. Также мэр сообщил, что в городе появится еще несколько теплых остановок, будет построен наземный железнодорожный переход с выходом на улицу Толстого, построено несколько новых детских площадок, будут проведены работы по улучшению качества освещения. Также продолжатся работы по прокладке новых пешеходных дорожек, в частности будет увеличена продолжительность тротуара по улице Арантурской. Ранее URA.RU рассказало, что Харлов назвал приоритетные задачи для городской администрации. Это расселение горожан из аварийного жилья, развитие социальной сферы, благоустройство и модернизация ЖКХ.