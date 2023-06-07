В России хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

В России предлагают запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
«Зарубежные ученые провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, — около 62 млн тонн текстиля, а к 2030-му этот показатель подскочит до 102 млн тонн. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать», — цитируют «Известия» слова Буцаева.
Гендиректор РЭО подчеркнул, что в России ежегодно выбрасывается около 2 млн тонн текстильных отходов. Из них 10% подлежат обязательной переработке. По мнению оператора, контейнеры для сбора одежды будут устанавливать некоммерческие организации — фонды по сбору и переработке одежды либо организации, которые помогают нуждающимся.
В будущем, как подчеркивает издание, подход может измениться: люди, сдающие вещи, смогут получать за это бонусы, например, скидки в магазинах. «РЭО делает ставку на систему поощрения, а не на наказания для нарушителей», — уточнил оператор.
Ранее URA.RU писало, что в России запретили юридическим лицам и предпринимателям выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, компьютеры и комплектующие. Теперь они должны сдавать эти отходы в утилизацию.
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