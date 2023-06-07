07 июня 2023
06 июня 2023

Пермяк-сирота отсудил у мэрии пермского города право на собственное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, ключ в замке, квартира
Мэрия обязана предоставить соликамцу дом или квартиру Фото:

Житель Соликамска (Пермского края) через суд добился права на положенное по закону жилое помещение. Соликамец является сиротой, поэтому имеет полное право на поддержку от властей, сообщается в решении Соликамского городского суда.

«Суд решил: обязать администрацию Соликамского городского округа предоставить Васькову Игорю Валерьевичу благоустроенное жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда на условиях договора найма специализированного жилого помещения, пригодное для постоянного проживания в виде жилого дома или квартиры», — говорится в решении. В суде интересы истца представлял прокурор.

Истец указал, что он остался сиротой по решению властей, так как ранее его родителей лишили родительских прав. До совершеннолетия соликамец проживал в детдоме, позже был вынужден самостоятельно позаботиться о жилье, так как власти ему не предоставили места для проживания. Ответчик в лице представителя мэрии просил отказать в иске, однако суд вынес решение в пользу истца.

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Житель Соликамска (Пермского края) через суд добился права на положенное по закону жилое помещение. Соликамец является сиротой, поэтому имеет полное право на поддержку от властей, сообщается в решении Соликамского городского суда. «Суд решил: обязать администрацию Соликамского городского округа предоставить Васькову Игорю Валерьевичу благоустроенное жилое помещение муниципального специализированного жилищного фонда на условиях договора найма специализированного жилого помещения, пригодное для постоянного проживания в виде жилого дома или квартиры», — говорится в решении. В суде интересы истца представлял прокурор. Истец указал, что он остался сиротой по решению властей, так как ранее его родителей лишили родительских прав. До совершеннолетия соликамец проживал в детдоме, позже был вынужден самостоятельно позаботиться о жилье, так как власти ему не предоставили места для проживания. Ответчик в лице представителя мэрии просил отказать в иске, однако суд вынес решение в пользу истца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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