Пушилин обозначил новый рубеж спецоперации

Пушилин: ВС РФ необходимо освободить всю территорию Украины

08 июня 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Необходимо освободить всю территорию Украины, заявил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским войскам нужно будет отодвинуть рубеж спецоперации вглубь Украины на 500 километров, чтобы обезопасить населенные пункты РФ от обстрелов. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что временным рубежом может стать Днепр, однако необходимо освободить всю территорию Украины. «Насколько отодвигать [рубеж], чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Сейчас нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем <…> где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру», — рассказал Пушилин. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что Днепр не может быть последним рубежом, потому что украинские войска и там будут «промывать мозги» оставшимся гражданам на территории Украины. По словам Пушилина, необходимо полностью освободить территорию страны. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, что российские войска «перемалывают» украинских боевиков и националистов, передает телеканал 360. 6 июня ВСУ начали покидать острова в устье Днепра, пишет «Царьград».

Российским войскам нужно будет отодвинуть рубеж спецоперации вглубь Украины на 500 километров, чтобы обезопасить населенные пункты РФ от обстрелов. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что временным рубежом может стать Днепр, однако необходимо освободить всю территорию Украины. «Насколько отодвигать [рубеж], чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Сейчас нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем <…> где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру», — рассказал Пушилин. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что Днепр не может быть последним рубежом, потому что украинские войска и там будут «промывать мозги» оставшимся гражданам на территории Украины. По словам Пушилина, необходимо полностью освободить территорию страны. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, что российские войска «перемалывают» украинских боевиков и националистов, передает телеканал 360. 6 июня ВСУ начали покидать острова в устье Днепра, пишет «Царьград».